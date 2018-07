Resumo da Copa: Grupo B conhece classificados e eliminados do torneio

A Copa do Mundo no Brasil conheceu os primeiros classificados para as oitavas de final do torneio. A Holanda venceu a Austrália, após duas viradas, e garantiu a vaga, após o Chile derrotar a Espanha. Enquanto os chilenos ficaram com a vaga, os atuais campeões mundiais foram eliminados do torneio de forma precoce. É a quinta vez que um campeão, ao defender o título, cai na primeira fase. Além do Grupo B, a Croácia encarou Camarões e ajudou o Brasil no caminho à próxima fase. Confira como foi a jornada.

AUSTRÁLIA 2 x 3 HOLANDA

Não há melhor competição para exorcizar fantasmas do que uma Copa. Nesta quarta-feira,a Austrália voltou a jogar bem, teve chances para vencer, mas deu bobeira e no fim acabou superada por 3 a 2 pela Holanda, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Mundial continua sendo da equipe laranja, que até agora só jogou de uniforme azul. Com seis pontos, os holandeses foram beneficiados pelo tropeço da Espanha diante do Chile e festejaram a conquista da vaga antecipada às oitavas.

CHILE 2 x 0 ESPANHA

A Espanha definitivamente não tem boa relação com o Maracanã. Há um ano, a seleção campeã mundial perdeu para o Brasil por 3 a 0 na final da Copa das Confederações. Nesta quarta-feira, o time de Vicente Del Bosque foi eliminado precocemente da Copa do Mundo pelo Chile ao perder por 2 a 0, sofrendo o seu ''Maracanazo''.

Com o resultado, o Chile garantiu a sua classificação antecipada e também a da Holanda, que havia vencido a Austrália por 3 a 2, pelo Grupo B. Os dois definem em duelo, na segunda-feira, no Itaquerão, o primeiro lugar da chave. A Holanda joga pelo empate.

Invasão. A segurança voltou a falhar no Maracanã e uma nova invasão no estádio abre uma crise dentro da Fifa. Nesta quarta-feira, o restrito Centro de Mídia foi invadido às 15h15 por, pelo menos, 200 torcedores chilenos, momentos antes do início da partida entre Espanha e Chile, válida pela segunda rodada do Grupo B. Eles derrubaram uma cerca de arame, quebraram um portão de vidro e se espalharam em correria por entre mesas, computadores, jornalistas, câmeras e equipamentos. Não havia seguranças suficientes para contê-los.

CROÁCIA 4 x 0 CAMARÕES

A Croácia renasceu na Copa do Mundo com goleada sobre Camarões, por 4 a 0, na Arena da Amazônia, em Manaus, e fará a decisão de uma das vagas do grupo A com o México, na segunda-feira. Terá de vencer para não depender de uma improvável derrota da seleção brasileira diante da frágil e já eliminada equipe africana.

OUTRAS SELEÇÕES

A Argentina ganhou um estranho fã nesta quarta-feira. O manobrista Denis André Oliveira invadiu o CT do Galo na manhã desta quarta-feira, em Belo Horizonte, para tentar se aproximar do craque Lionel Messi. Mas o torcedor foi rapidamente retirado pelos seguranças e não conseguiu se aproximar dos jogadores da seleção argentina.

Já a Costa Rica derrotou o campeão mundial Uruguai na estreia do Grupo D, em um surpreendente 3 a 1, mas o elenco continua com a humildade em dia. Às vésperas de enfrentar a seleção da Itália em mais um confronto no "grupo da morte" da Copa do Mundo, o zagueiro Giancarlo González expressou a satisfação que será poder jogar contra Mario Balotelli.

SELEÇÃO BRASILEIRA

O técnico Luiz Felipe Scolari aproveitou a folga na agenda da seleção brasileira para curtir um pouco das belezas do Ceará. O treinador foi para Fortim, no litoral sul do Ceará, e passeou pela praia do Canto da Barra, localizada no município a 118 quilômetros de Fortaleza.

E no que diz respeito as refeições dos jogadores, não importa o resultado final dentro de campo, tudo acaba em pizza na seleção brasileira. Ao menos é o que garante Jaime Maciel, o chef de cozinha da equipe dirigida pelo técnico Luiz Felipe Scolari, explicando que os jogadores não ficam sem comer alguns pedaços de pizza após cada jogo da Copa do Mundo. "A pizza é sagrada, eles já chegam procurando. É tradicional. Eles gostam", explicou. "Não pode faltar, sempre tem", disse.