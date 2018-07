Resumo da Copa: Messi se destaca novamente e França segura liderança

Em uma rodada onde três vagas ainda precisavam ser definidas, foram os europeus quem mais comemoraram. Pelo Grupo E, a França parou na defesa equatoriana e o placar ficou inalterado até o fim da partida, mas o resultado garantiu a liderança aos campeões de 1998. Ao lado deles, suíços passaram de fase, após grande vitória e talento de Shaqiri. Já no Grupo F, Messi marcou duas vezes para dar a vitória aos argentinos, que também viram os adversários nigerianos comemorarem a classificação.

NIGÉRIA 2 X 3 ARGENTINA

Na melhor apresentação da Argentina nesta Copa do Mundo, Lionel Messi marcou duas vezes nesta quarta-feira na vitória sobre a Nigéria, por 3 a 2, em um Beira-Rio vestido de azul e branco, em Porto Alegre, e garantiu aproveitamento 100% de sua seleção, terminando na primeira colocação no Grupo F. Apesar da derrota, o time africano também avançou às oitavas de final.

A Argentina terminou a primeira fase da Copa com nove pontos, repetindo a sequência vitoriosa de Colômbia e Holanda, à frente da segunda colocada Nigéria, que ficou com quatro pontos. A Bósnia ficou com três, ao vencer o Irã, que terminou com apenas um ponto.

BÓSNIA 3 X 1 IRÃ

O Irã bem que tentou, mostrou-se valente nas partidas contra Nigéria e Argentina e complicou para ambas, mas confirmou-se como uma das seleções mais fracas da Copa do Mundo nesta quarta-feira. Mesmo diante de uma Bósnia-Herzegovina desanimada e desinteressada, que entrou em campo já eliminada, os asiáticos mal levaram perigo e foram dominados. Melhor para os bósnios, que aproveitaram as poucas chances que tiveram para vencer por 3 a 1, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e voltarão para casa podendo celebrar ao menos seu primeiro triunfo na história dos Mundiais.

Além disso, a Bósnia deixou a lanterna do Grupo F nas mãos do Irã - três pontos contra um -, mas a classificação à próxima fase ficou com Argentina e Nigéria. Nesta quarta, os bósnios nem forçaram muito, até porque já não tinham grandes pretensões, mas fizeram o suficiente para vencer. Os iranianos até tentaram algo diferente em busca de uma improvável classificação, foram para cima no segundo tempo, mas aí deixaram exposta toda a fragilidade técnica de uma seleção que se destacou somente pelo empenho nesta Copa.

EQUADOR 0 X 0 FRANÇA

Franceses e equatorianos compareceram em peso ao Maracanã, ontem, e fizeram uma festa bonita nas arquibancadas. A Marselhesa foi cantada a plenos pulmões pelos torcedores da seleção europeia em vários momentos, enquanto os animados sul-americanos gritaram de tudo durante o jogo. Mas faltaram os gols em campo, o que tirou da França a condição de melhor equipe da primeira fase – e a Copa do Mundo do Equador.

O placar em branco, contudo, foi obra do acaso. Não faltaram chutes a gol – 31 na partida – e também não faltaram defesas difíceis. Lloris salvou a França duas vezes, primeiro em uma cabeçada à queima-roupa de Enner Valencia, aos 43, e depois em chute cruzado de Ibarra, já ao final da partida. Do outro lado, Domínguez evitou gols de Benzema, Giroud e Pogba, e acabou eleito o melhor em campo.

HONDURAS 0 X 3 SUÍÇA

Na despedida da Arena Amazônia da Copa do Mundo, Manaus assistiu a uma sólida vitória da Suíça sobre Honduras por 3 a 0. Com o empate entre França e Equador, no Rio de Janeiro, o triunfo classificou os europeus para as oitavas de final do Mundial - terão pela frente nada menos do que a Argentina de Lionel Messi, segunda-feira, às 13h, na Arena Corinthians.

A vitória foi construída graças ao talento de Xherdan Shaqiri, meia suíço que joga no Bayern de Munique e marcou os três gols da partida - ele estava no elenco suíço campeão mundial sub-17 em 2009, ao lado de outros jovens, como Rodríguez, Xakha e Seferovic.

OUTRAS SELEÇÕES

O Uruguai joga sua quarta partida da Copa do Mundo entre esta quarta e a quinta-feira, mas o jogo desta vez é fora das quatro linhas. Isso porque a Associação Uruguaia da Futebol (AUF) trabalha para evitar que Luis Suárez seja punido pela Fifa pela mordida que o atacante deu em Chielini, da Itália, no jogo que classificou o Uruguai para as oitavas de final da Copa.

Na terça à noite, após a partida que terminou com vitória uruguaia por 1 a 0 (gol de Godin), a Fifa abriu processo disciplinar para julgar o atacante do Liverpool, que pode receber até três jogos de suspensão e, assim, ficar indisponível para o técnico Oscar Tabárez até a final. Vale lembrar que Brasil e Uruguai, se avançarem, se enfrentam nas quartas.

E se faltou fairplay, sobraram piadas. A mordida do uruguaio Luis Suárez no zagueiro italiano Giorgio Chiellini em partida decisiva para suas seleções na Copa do Mundo foi o assunto no mundo do futebol nesta terça-feira. O episódio não foi inédito - o jogador já havia atacado colegas em campo outras duas vezes antes deste Mundial. E para o bem humorado público da internet, um ímpeto selvagem ou vampiresco tomou conta do jogador, que virou meme. Veja como a atitude repercutiu nas redes sociais.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Willian conhece bem a catimba e a provocação dos jogadores chilenos. O meia da seleção brasileira é o único no time de Felipão que participou do Campeonato Sul-americano Sub-20 de 2007, no Paraguai, quando o Brasil encarou o Chile, num jogo que acabou empatado por 2 a 2, com dois gols de pênalti de Vidal, antes de confusão generalizada em campo.

Enquanto isso, o volante Luiz Gustavo adotou nesta quarta-feira, em entrevista na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o discurso de que o técnico Luiz Felipe Scolari tem 23 jogadores prontos para serem acionados na seleção brasileira para garantir que não teme desfalcar a equipe na sequência da Copa do Mundo por estar "pendurado" com um cartão amarelo. Além disso, adotou o mesmo tom para evitar responder se prefere atuar ao lado de Paulinho ou de Fernandinho no meio-de-campo.

Luiz Gustavo lembrou que o jogo com o Chile, no próximo sábado, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa, define o futuro da seleção na competição e, por isso, ele precisa dar tudo de si, mesmo que isso provoque uma suspensão de um eventual confronto nas quartas de final do torneio.