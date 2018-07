Resumo da Copa: Sul-americanos se classificam no Mundia

Nesta terça-feira foi mais duas equipes sul-americanas garantiram vaga nas oitavas de final. Colômbia e Uruguai repetiram o feito de Brasil e Chile na segunda-feira e se enfrentarão no mata-mata da Copa do Mundo. A surpresa foi a classificação da Grécia, que bateu no final da partida a Costa do Marfim e deixou os africanos pelo caminho. Na seleção brasileira, dia de folga para os jogadores após a goleada sobre Camarões. Confira tudo que aconteceu no Mundial:

URUGUAI X ITÁLIA

Mais do que a vaga para a próxima fase da Copa 2014, uruguaios e italianos jogaram para ver qual seleção minimizaria o vexame no "Grupo da Morte". Com a Costa Rica na liderança, mais um campeão mundial teria que ficar pelo caminho. Para azar dos europeus, o zagueiro Godín marcou de cabeça aos 35 minutos do segundo tempo e definiu o placar do jogo.

O que acabou prejudicando a Itália foi a expulsão de Marchisio: Com nove em campo, a "Azurra" não conseguiu suportar a pressão. Com a eliminação, o técnico Cesare Prandelli pediu demissão da seleção italiana, mesmo tendo contrato até o fim da Eurocopa em 2016. O lance inusitado, e que pode acabar prejudicando o Uruguai no restante da competição foi a suposta mordida que Luís Suárez deu em Chiellini. O árbitro não viu o lance, mas as câmeras pegaram. Com isso, o atacante, peça fundamental no esquema de Óscar Tabárez, pode ser punido e acabar eliminado da Copa do Mundo.

COSTA RICA x INGLATERRA

A "zebra" Costa Rica foi para a disputa do último jogo com uma realidade que nem o mais otimista torcedor poderia esperar. Em um grupo com Itália, Inglaterra e Uruguai, o time entrou em campo contra a equipe de Roy Hogdson já classificada e diante de um adversário abatido pela eliminação precoce e inesperada.

Tenho entre os 11 titulares para a partida vários novatos, os ingleses não conseguiram desempenhar um bom futebol. Mesmo a entrada de jogadores mais experientes como Steven Gerrard e Wayne Rooney não fez efeito. Agora a Costa Rica encara a Grécia e chega até mesmo a sonhar com uma possível ida para as quartas de final.

COSTA DO MARFIM x GRÉCIA

A Grécia entrou em campo com apenas um ponto e acabou classificada para as oitavas de final. Um gol salvador, no último minuto de jogo, garantiu o gregos entre as 16 melhores equipes da Copa do Mundo 2014. Pior para os marfinenses, que eram os favoritos para ficar com o segundo lugar no Grupo C e terão que voltar para casa.

O lance decisivo da partida foi o pênalti cometido por Sio em Samaras (convertido pelo próprio), aos 47 minutos do segundo tempo. Antes disso, Samaris havia aberto o placar aos 41 da primeira etapa. Bony empatou tudo aos 28 minutos, resultado que garantia o time africano nas oitavas. A Grécia agora tenta resgatar as boas lembranças da Euro 2004 para tentar chegar as finais do torneio.

COLÔMBIA 4 x 1 JAPÃO

Mesmo com um time inteiro quase reserva, a Colômbia não teve dificuldade para golear o Japão. A seleção do argentino José Pekerman já havia garantido o primeiro lugar e feito história: ganhou os três primeiros jogos na Copa e dobrou o número de vitórias em Mundiais (até então, os colombianos tinham apenas outras três, uma em 1990, uma em 1994 e uma em 1998).

Precisando vencer, os japoneses se arriscaram mais, mas o sonho de classificação foi por água abaixo aos 16 minutos, quando Cuadrado, um dos poucos titulares colombianos em campo, converteu pênalti. No final da primeira etapa, Okazaki conseguiu empatar. Logo na volta do intervalo, Jackson Martínez, aos 9, colocou os sul-americanos na frente. Com tranquilidade, ele fez novamente aos 37 minutos. James Rodríguez ainda teve tempo de deixar o seu, aos 44, dando números finais na goleada.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Dia de folga para os atletas na Granja Comary. Após a vitória sobre Camarões o time de Luiz Felipe Scolari aproveitou para receber os familiares na concentração. Neymar, artilheiro da Copa do Mundo, recebeu o filho Davi Lucca e a irmã. Já os familiares dos outros atletas aproveitaram para conhecer e tirar fotos com o astro da seleção brasileira. Na quarta-feira, fim de folga e recomeçam os trabalhos, desta vez visando o Chile, adversário das oitavas de final.

OUTRAS SELEÇÕES

Os argentinos foi o principal assunto do dia. Cerca de 25 mil torcedores atravessaram a fronteira e se dirigem para Porto Alegre, onde a seleção encara a Nigéria nesta quarta-feira. A expectativa é que até 120 mil venham ao Brasil acompanhar o time de Lionel Messi, fato que gera preocupação das autoridades, já que muitos não deverão ter ingresso para a partida no Beira-Rio.

Com tanta empolgação, Lionel Messi, aniversariante do dia, agradeceu não apenas os milhares de parabéns que recebeu pelas redes sociais, mas também o apoio da torcida. Como presente, o craque do Barcelona escolheu nada menos que ser campeão da Copa do Mundo.

Já o oposto da animação argentina é justamente Portugal. A seleção europeia ainda não está eliminada, mas precisa de um milagre. Antes mesmo de entrar em campo, a federação portuguesa de futebol já garantiu: mesmo com a queda no Mundial, o técnico Paulo Bento será mantido no comando. A equipe define sua sorte contra Gana, na quinta-feira.