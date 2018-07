Resumo da Copa: últimos classificados e punição para Suárez

O último dia de disputa da primeira fase da Copa do Mundo teve um recorde. Com o empate da Argélia com a Rússia, pela primeira vez, dois africanos se classificaram para as oitavas de final do torneio. Já os europeus conseguiram colocar mais representantes na fase decisiva do Mundial: Alemanha e Bélgica. Fora de campo, todas as atenções ficaram voltadas para a punição severa recebida por Luís Suárez. Na seleção brasileira, os preparativos para o confronto contra o Chile se intensificam com a chegada da equipe à Belo Horizonte, recepcionada por uma multidão. Confira tudo que aconteceu:

ALEMANHA x ESTADOS UNIDOS

Mesmo com a possibilidade de fazer um "jogo de compadres" com os americanos, já que um empate classificava ambos para a próxima fase, a Alemanha mostrou muita vontade e fez valer sua melhor qualidade para bater o time dos Estados Unidos. Os comandados do técnico Jürgen Klinsmann tiveram que se contentar com a vaga, obtida graças a derrota de Gana.

O nome do jogo foi Thomas Müller. O craque alemão aproveitou o rebote de goleiro após ótima cabeçada de Mertesacker para fazer o solitário gol da partida. Agora Müller tem quatro gols no torneio, mesmo número dos artilheiros Neymar e Messi. O resultado colocou a Alemanha para enfrentar a Argélia. Um desafio bem menor do que os norte-americanos, que terão pela frente a seleção da Bélgica.

PORTUGAL X GANA

A seleção portuguesa, que conta em seu elenco com o melhor jogador do Mundo, se despediu da Copa de maneira minimamente honrosa. A vitória sobre Gana por 2 a 1 colocou o time de Cristiano Ronaldo com os mesmos quatro pontos dos Estados Unidos. Entretanto o saldo de gols dos europeus, negativo devido a goleada sofrida para a Alemanha na primeira rodada, foi decisivo para a eliminação do time.

Com isso portugueses e ganeses morreram abraçados no Grupo G. O consolo para o craque do Real Madrid veio com sua primeira boa atuação no Mundial, coroada por um gol no final da partida. Jogando praticamente sozinho, Cristiano Ronaldo não foi o suficiente para mudar os rumos do fracasso de sua seleção. Já os 3 milhões de dólares que chegaram para os ganeses também não bastaram para que o time desenvolvesse um melhor futebol. As chances de classificação africana começaram a se esvair aos 30 minutos do primeiro tempo, quando John Boye marcou contra. O empate, insuficiente para as duas equipes, veio aos 11 da segunda etapa, com Asamoah.

BÉLGICA X COREIA DO SUL

Mesmo sem apresentar o futebol que a credenciou como possível surpresa da Copa do Mundo, a Bélgica ganhou seu terceiro jogo na primeira fase e se juntou a Holanda, Argentina, Colômbia e Holanda como equipes com 100% de aproveitamento no Mundial. Na partida contra a Coreia do Sul, um time misto representou a já classificada seleção belga e foi suficiente para conquistar mais três pontos, mesmo com um a menos devido a expulsão de Defour, aos 44 da primeira etapa.

O gol da vitória foi marcado por Vertonghen, aos 32 minutos da segunda etapa. Agora a Bélgica joga contra os Estados Unidos nas oitavas de final.

ARGÉLIA X RÚSSIA

Pela primeira fez, a Argélia conseguiu avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, os africanos conseguiram empatar com a Rússia por 1 a 1 em Curitiba e fizeram história. Além da inédita vaga, o time se juntou a Nigéria como segundo africano na fase mata-mata, algo que nunca havia acontecido em Copas do Mundo. Kokorin fez o primeiro gol da partida logo aos cinco minutos de jogo. Com necessidade de ganhar, os africanos buscaram o placar e conseguiram empatar aos 14 min.

A tarefa agora para os argelinos é ingrata: terão pela frente a forte seleção da Alemanha. Os russos agora voltam seu olhar para os próximos quatro anos, quando o país será sede do Mundial. Com vaga garantida na competição, será necessário começar a formar uma equipe para fazer uma boa campanha diante de sua torcida.

OUTRAS SELEÇÕES

Luís Suárez está fora da Copa do Mundo. O Comitê Disciplinar da Fifa decidiu que o atacante do Uruguai fica fora por nove partidas, pena semelhante que a federação inglesa deu quando o jogador cometeu infração parecida, e afastado por quatro meses de qualquer atividade relacionada a futebol, não apenas as competições Fifa. A punição revoltou a seleção uruguaia e os torcedores, que viram a maior esperança da equipe ser excluída do Mundial. Após o veredicto, Suárez pegou um avião e voltou para Montevidéu, onde centenas de pessoas o aguardam no aeroporto.

Já nas outras seleções classificadas para as oitavas, mais dois desfalques por contusão: Aguero, da Argentina, não encara a Suíça devido a uma lesão muscular e segundo o médico da equipe, pode perder até mesmo o restante do Mundial, caso seus colegas consigam passar de fase. Já na Nigéria, Babatunde teve uma fratura no punho confirmada e está fora do restante da competição.

SELEÇÃO BRASILEIRA

O grupo do técnico Luiz Felipe Scolari chegou a Belo Horizonte, onde no sábado enfrenta o Chile pelas oitavas de final da Copa do Mundo com um pequeno atraso. Mesmo assim , uma multidão de torcedores aguardava a equipe na entrada do hotel e no aeroporto.

Na equipe, a principal novidade no treino de hoje foi a entrada de Fernandinho no lugar de Paulinho. O volante do Manchester City, que jogou bem contra Camarões, deve ganhar a vaga no meio de campo na partida de sábado.