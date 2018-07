Resumo esportivo: Argentina vai à final após 24 anos de espera

Depois do fracasso histórico do Brasil, que foi goleado pela Alemanha por 7 a 1 na última terça-feira, a Argentina, maior rival da seleção anfitriã da Copa do Mundo, se classificou para a final, ao bater a Holanda nos pênaltis. Assim, alemães e argentinos reeditarão as finais de 1986 e 1990, neste domingo, no Maracanã.

Confira tudo que aconteceu em mais um dia de Mundial:

HOLANDA X ARGENTINA

Diante de uma Holanda esgotada fisicamente, com Robben e Van Persie exaustos após a dura temporada europeia e Sneijder em má fase, a Argentina conquistou a vaga na final, aguardada por 24 anos.

Nos 120 minutos, as duas seleções tiveram poucas chances de gol. Sabella conseguiu arrumar o meio de campo argentino, ao colocar três volantes - Mascherano, Biglia e Enzo Pérez - por conta da lesão de Di María, que não pôde jogar a semifinal. Assim, os holandeses encontraram dificuldades para atacar e a partida foi para os pênaltis.

Sem o goleiro reserva Krul, herói da classificação diante da Costa Rica, foi a vez da estrela de Sergio Romero - eleito melhor no jogo - brilhar mais, ao pegar logo a primeira cobrança holandesa, de Vlaar, e a de Sneijder. Inexperiente, Cillessen não conseguiu defender nenhuma e, no chute final dos sul-americanos, ensaiou uma grande defesa, que foi rapidamente transformada em frango, quando a bola espalmada entrou raspando no travessão.

Torcedores argentinos lotaram a praça principal de Buenos Aires para assistir o jogo de classificação. No país, o dia 9 de julho é feriado da independência.

Argentina e Alemanha se enfrentam pela terceira vez uma final, a disputa de taça mais repetida da história das Copas, no Maracanã, às 16 horas de domingo.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Ainda no clima de funeral, após o vexame no Mineirão, a seleção brasileira encontrou poucos torcedores na Granja Comary, que protestavam, ao contrário da festa dos outros dias. Abalados com a derrota esmagadora para a Alemanha, os jogadores fizeram apenas um treino regenerativo na piscina e voltam aos trabalhos com bola nesta quinta-feira.

Na sexta, a delegação viaja para Brasília, onde enfrentará a Holanda, no dia seguinte, pela decisão de terceiro e quarto lugar. Mesmo lesionado, Neymar decidiu que voltará para a concentração em Teresópolis para acompanhar o grupo brasileiro até o fim de sua participação no Mundial.

SELEÇÃO ALEMÃ

Impressionados com a facilidade em vencer a semifinal, alguns jogadores, como Lukas Podolski, e também a Federação Alemã de Futebol (DFB) mandaram mensagens de apoio para o Brasil, em português, lembrando de seu próprio fracasso, em 2006, quando foi anfitriã da Copa do Mundo, mas acabou derrotada pela Itália, que seria campeã, na semifinal, por 2 a 0. A Alemanha recebeu folga nesta quarta.