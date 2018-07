Retrospecto brasileiro em média de pontos foi o quinto pior em Copas

Os números da seleção brasileira mostram que a campanha de 2014 foi em muitos aspectos uma das piores entre as 20 Copas que o Brasil disputou. Apesar do quarto lugar, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari quebrou diversas marcas negativas. Além de sofrer a maior goleada da história nos 7 a 1 para a Alemanha, quebrar o recorde de gols sofridos em um único Mundial, ter o pior saldo de gols de todos os tempos e transformar Júlio César no goleiro brasileiro mais vazado, o Brasil registrou o quinto pior retrospecto percentual em pontos disputados: 52%.

A campanha é semelhante a de outra seleção que ficou no quarto lugar em uma Copa do Mundo. Assim como neste ano, em 1974 a equipe comandada por Zagallo venceu três jogos, empatou dois e perdeu dois - derrotas também nos dois últimos, contra Holanda e Polônia -, mas teve aproveitamento de 57%, porque uma vitória valia somente dois pontos na época.

A pior campanha da história aconteceu em 1934, quando perdeu por 3 a 1 para a Espanha na estreia e voltou para casa - a fórmula de disputa era em mata-mata. Sem Pelé lesionado, o time de 1966 caiu ainda na primeira fase, com uma vitória e duas derrotas em três jogos e 33% dos pontos conquistados.

Duas seleções ocupam o terceiro lugar da lista. Na Copa de 1954, o Brasil até passou de fase com uma vitória e um empate, mas perdeu nas quartas de final para a Hungria, que seria vice-campeã, e registrou 50% de aproveitamento. Mesmo número da equipe do primeiro Mundial, em 1930, que só disputou duas partidas, perdendo a primeira para a Iugoslávia por 2 a 1 e, já eliminada, goleando a Bolívia por 4 a 0.

Do outro lado da lista, a seleção tricampeã mundial em 1970 e a pentacampeã em 2002 conseguiram 100% de aproveitamento. Com Felipão como técnico, o Brasil de 12 anos atrás foi o único a vencer todas as partidas desde que o campeão tem que disputar sete jogos.

Confira o retrospecto do Brasil em todas as Copas.

1930* - Porcentagem dos pontos: 50% (2J, 1V e 1D; 5GM, 2GS e SG +3)

1934* - Porcentagem dos pontos: 0% (1J e 1D; 1GM, 3GS e SG -2)

1938* - Porcentagem dos pontos: 70% (5J, 3V, 1E e 1D; 14GM, 11GS e SG +3)

1950* - Porcentagem dos pontos: 75% (6J, 4V, 1E e 1D; 22GM, 6GS e SG +16)

1954* - Porcentagem dos pontos: 50% (3J, 1V, 1E e 1D; 8GM, 5GS e SG +3)

1958* - Porcentagem dos pontos: 91% (6J, 5V e 1E; 16GM, 4GS e SG +12)

1962* - Porcentagem dos pontos: 91% (6J, 5V e 1E; 14GM, 5GS e SG +9)

1966* - Porcentagem dos pontos: 33% (3J, 1V e 2D; 4GM, 6GS e SG -2)

1970* - Porcentagem dos pontos: 100% (6J e 6V; 19GM, 7GS e SG +12)

1974* - Porcentagem dos pontos: 57% (7J, 3V, 2E e 2D; 6GM, 4GS e SG +2)

1978* - Porcentagem dos pontos: 78% (7J, 4V e 3E; 10GM, 3GS e SG +7)

1982* - Porcentagem dos pontos: 80% (5J, 4V e 1D; 15GM, 6GS e SG +9)

1986* - Porcentagem dos pontos: 90% (5J, 4V e 1E; 10GM, 1GS e SG +9)

1990* - Porcentagem dos pontos: 75% (4J, 3V e 1D; 4GM, 2GS e SG +2)

1994 - Porcentagem dos pontos: 86% (7J, 5V e 2E; 11GM, 3GS e SG +8)

1998 - Porcentagem dos pontos: 67% (7J, 4V, 1E e 2E; 14GM, 10GS e SG +4)

2002 - Porcentagem dos pontos: 100% (7J e 7V; 18GM, 4GS e SG +14)

2006 - Porcentagem dos pontos: 80% (5J, 4V e 1D; 10GM, 2GS e SG +8)

2010 - Porcentagem dos pontos: 67% (5J, 3V, 1E e 1D; 9GM, 4GS e SG +5)

2014 - Porcentagem dos pontos: 52% (7J, 3V, 2E e 2D; 11GM, 14GS e SG -3)

*Até a Copa de 1994, uma vitória valia dois pontos.