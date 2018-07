Ribéry faz exames e é dúvida para amistoso da seleção francesa

PARIS - O francês Franck Ribéry foi submetido a exames neste sábado, em um hospital de Paris, para avaliar suas dores nas costas, problema que o acompanha desde a reta final da última temporada europeia. Em seguida, o atleta viajou para Nice, no sul da França, onde sua seleção disputa neste domingo amistoso contra o Paraguai.

"Ele não suporta jogar, está com uma pressão enorme", disse neste sábado Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa de Futebol à emissora francesa RMC. "Ele precisa de mais descanso, mas, se bem tratado, acredito que ele estará bem para o Mundial", confia o dirigente.

Ribéry não participou da vitória da França por 4 a 0 sobre a Noruega, na terça-feira, em Saint-Denis, e é improvável que ele vá à campo para enfrentar o Paraguai. Na final da Copa da Alemanha, em 17 de maio, o jogador começou no banco de reservas partida em que o Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund e entrou durante o jogo no lugar de Phillip Lahm, com lesão no pé.

A França estreia no Grupo E da Copa do Mundo em 15 de junho, contra Honduras, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e cinco dias depois enfrenta a Suíça, na Fonte Nova, em Salvador. O último jogo dos franceses na primeira fase será contra o Equador, no Maracanã, no Rio.