Rival do Brasil, seleção da Croácia derrota Mali em amistoso

SÃO PAULO - Adversário da seleção brasileira na abertura da Copa do Mundo, a Croácia venceu seu primeiro amistoso de preparação para o Mundial, neste sábado. Jogando em casa, diante de 15.212 torcedores, no Estádio Gradski vrt, os croatas derrotaram Mali por 2 a 1, com gols de Perisic.

A Croácia começou jogando com o meia-atacante Sammir, brasileiro naturalizado croata. Eduardo da Silva, também naturalizado, entrou somente aos 29 minutos do segundo tempo. Assim como o atacante, o meia Luka Modric, campeão europeu pelo Real Madrid na semana passada, entrou na segunda etapa.

A dupla de ataque, formada por Ivica Olic e Mario Mandzukic, principal jogador do time, começou jogando. No decorrer da partida, Olic deu lugar a Eduardo, que tem boas chances de ser titular na estreia da sua seleção na Copa por causa da suspensão aplicada à Mandzukic.

Com esta formação, a Croácia dominou Mali no primeiro tempo e praticamente não foi ameaçada. O primeiro gol saiu aos 15 minutos, quando Rakitic fez boa enfiada para Perisic invadir a área e bater na saída do goleiro africano.

No segundo tempo, o mesmo Perisic aumentou a contagem. Em posição duvidosa, ele completou para o gol após desvio dentro da área na sequência de uma de escanteio. A equipe de Mali, então, passou a se arriscar no ataque e até balançou as redes, com o meia Kalilou Mohamed Traore, aos 34.

Antes da estreia na Copa, a seleção croata ainda fará mais um amistoso. Será contra a Austrália, primeira equipe a desembarcar no Brasil, no dia 6 de junho, em Salvador. Depois, a Croácia vai duelar com o Brasil na abertura do Mundial, no dia 12, no Itaquerão, em São Paulo.