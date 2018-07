Sampaoli elogia chilenos e lamenta 'injusta' derrota

O técnico argentino Jorge Sampaoli ficou muito satisfeito com o apresentado por sua seleção diante da Holanda, nesta segunda-feira, na Arena Corinthians, em São Paulo. Mesmo derrotado por 2 a 0 na Copa do Mundo, o comandante do Chile elogiou os jogadores e lamentou apenas uma "injusta" derrota diante de um rival "que só quis se defender".

"Foi o jogo que imaginávamos. Saímos para buscar o jogo, a primeira colocação diante de uma Holanda com muita gente atrás. Queríamos ganhar, colocamos o melhor em campo e não encontramos situações diante de uma equipe que só se defendeu e que só usou dos passes longos", afirmou o técnico do Chile. "Ganharam pelo esforço enorme da gente, que buscamos sempre o gol e no fim demos espaços".

Jorge Sampaoli garante que essa derrota não mexe com o psicológico de seus jogadores. Em conversa rápida após o jogo, nos vestiários, ele viu uma seleção confiante em ir além das oitavas de final. "O ânimo está intacto. Eles estão convictos que fizeram tudo com muita intensidade. Nos últimos 15 minutos jogamos só em direção ao gol. Me orgulho de ser o técnico deste Chile. A valentia gerou uma motivação boa para as oitavas".

O técnico argentino aproveita para mandar uma mensagem ao próximo adversário. "Eles vão encarar uma equipe que jogará bola os 90 minutos". Para o jogo do próximo sábado, às 17 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Jorge Sampaoli terá todas as peças à disposição. Mena e Aranguíz não levaram o segundo cartão amarelo e vão jogar. Vidal, poupado nesta segunda, retorna.