São Paulo espera a chegada de 70 mil torcedores argentinos

A Prefeitura preparou uma operação especial para receber os torcedores argentinos que vêm a São Paulo para o jogo contra a Suíça. A ideia é evitar que os visitantes tentem se concentrar perto da Arena Corinthians, na zona leste. A lotação da Vila Madalena, na zona oeste, também é um temor. A indicação é que aproveitem para conhecer outras regiões, como Pompeia, Vila Mariana e Rua Augusta.

São esperados ao menos 70 mil argentinos, mas a Prefeitura não descarta que esse número chegue ao dobro. Os torcedores devem começar a chegar já a partir de hoje, e a maioria é esperada na segunda. Além do número elevado de turistas, a rivalidade dos países é outro motivo de preocupação. Houve confusão entre torcedores em Belo Horizonte, no sábado passado, quando a Argentina jogou contra o Irã. Em Porto Alegre, onde os hermanos enfrentaram a Nigéria, pelo menos 29 argentinos formam detidos. Houve casos de roubo de ingressos.

A Prefeitura conversou com a Polícia Militar e, segundo o secretário municipal de Relações Internacionais e Federativos, Leonardo Barchini, foi decidido que não haverá uma operação policial específica para o jogo. "Será feito reforço policial ao redor do estádio. Na nossa avaliação, o que aconteceu em outros jogos foi episódico", disse ele ontem.

Em Porto Alegre, cerca de 20 mil argentinos sem ingresso ficaram nos arredores do Beira-Rio antes da partida e alguns chegaram a forçar a entrada ou apresentaram bilhetes falsos. "Queremos que as pessoas que não tenham ingresso não se dirijam ao estádio, mas para a Fan Fest, que está bem organizada para receber os visitantes", disse o cônsul-geral da Argentina em São Paulo, Augustin Molina Arambarri.

O consulado montou um posto móvel - localizado no Parque Trianon, na Avenida Paulista - cuja missão é auxiliar os torcedores argentinos. Uma das orientações é para os motoristas, sobre a Lei Seca, que aqui tem regras diferentes das que vigoram na Argentina.

Toda a operação no dia do jogo da Argentina será parecida com a realizada para as partidas do Brasil. Haverá rodízio de veículos estendido, entre 7h e 20h (placas com finais 3 e 4), e as faixas de ônibus também funcionarão ao longo de todo o dia. A Radial Leste, nas proximidades do estádio, será interditada a partir das 7h. Na Fan Fest, no Vale do Anhangabaú, as interdições também serão mais amplas, assim como ocorre nas partidas da seleção canarinho. Vias como a Rua Líbero Badaró e o Viaduto do Chá estarão fechadas. A capacidade continua sendo 25 mil pessoas.

Para hoje, jogo entre Brasil e Chile, haverá reforço de policiamento na Vila Madalena - bairro que se tornou a principal concentração durante, e principalmente depois, dos jogos. O número de banheiros no local será dobrado, para 160. O recolhimento de lixo também terá reforço. A estrutura será mantida na terça-feira.

