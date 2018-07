Seguro, Schweinsteiger diz saber como ganhar um 'grande torneio'

A juventude é uma das marcas registradas da seleção alemã que decidirá o título mundial contra a Argentina, neste domingo, no Maracanã, assim como a falta de experiência em finais de Copa do Mundo. Dos 23 jogadores que representam a Alemanha no Brasil, apenas um, o veterano Miroslav Klose, sabe o que é jogar a final mais importante do futebol. Apesar disso, Bastian Schweinsteiger não acredita que isso será um problema na decisão.

O volante é um dos sete jogadores do Bayern de Munique que defendem a Alemanha na Copa e, como se sabe, o clube do sul do país ganhou todos os títulos possíveis nas últimas temporadas. Segundo Schweinsteiger, isso basta para que a seleção esteja preparada para decidir o Mundial.

"Temos muitos jogadores que já jogaram finais importantes, sabemos como lidar com essa situação", afirmou o jogador. "Miroslav já jogou a final da Copa e outros jogaram grandes decisões com seus clubes. Temos de nos concentrar só no trabalho. Quando o árbitro der início ao jogo, teremos de focar no essencial e manter distante todo o resto."

Nas últimas Copas do Mundo e Eurocopas, a Alemanha sempre chegou perto do título, mas não foi capaz de levantar a taça. Schweinsteiger está convencido de que desta vez será diferente.

"Conseguimos chegar a várias semifinais e finais e deixamos passar as oportunidades, mas a seleção agora está muito sólida. Estou com uma sensação boa. Se levarmos para o campo todas as nossas habilidades, acredito que vamos ganhar. Sei como se ganha um grande torneio e estou confiante."