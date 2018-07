Seleção brasileira manteve o técnico entre Copas apenas uma vez

O futuro de Luiz Felipe Scolari ficou ainda mais incerto após nova derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo. Dessa vez, o time comandado por Felipão perdeu para a Holanda por 3 a 0, quatro dias depois de ser arrasado pela Alemanha na semifinal, na goleada de 7 a 1. Em 84 anos de história, apenas uma vez um técnico foi mantido no cargo após a disputa de um Mundial. O fato ocorreu em 1974, com Zagallo, treinador campeão no México em 1970.

O técnico voltou ao comando da seleção brasileira em 1998, na campanha do vice-campeonato mundial na França, tornando-se o único técnico à frente da equipe do Brasil em três Copas - Felipão pode repetir a marca se for mantido no cargo e se manter o Mundial 2018. Telê Santana comandou a seleção em duas edições seguidas: em 1982, na Espanha, e em 1986, no México. O treinador, porém, ficou fora da comissão técnica entre julho de 1982 e junho de 1985. Nesse período, Parreira, Edu e Evaristo de Macedo passaram pela seleção brasileira.

Além de Felipão, que retornou à seleção para mais uma Copa, Vicente Feola (1958 e 1966), Parreira (1994 e 2006) e o próprio Telê tiveram a oportunidade de voltar ao comando do time brasileiro. A seleção contou também com Píndaro de Carvalho (1930), Luís Vinhaes (1934), Adhemar Pimenta (1938), Flávio Costa (1950), Zezé Moreira (1954), Aymoré Moreira (1962), Cláudio Coutinho (1978), Sebastião Lazaroni (1990) e Dunga (2010).

Em 19 edições antes da Copa 2014, o técnico deixou o cargo logo após a Copa em 11 oportunidades: Adhemar Pimenta, Flávio Costa, Feola (apenas em 1966), Zagallo (após 1974 e 1998), Telê (em 1982 e 1986), Lazaroni, Parreira (em 1994 e 2006) e Dunga (2010). Luis Vinhaes, Píndaro de Carvalho, Zezé Moreira, Feola (em 1958), Aymoré Moreira, Cláudio Coutinho ainda foram mantidos, mas não conseguiram chegar até a Copa seguinte.

Em 2002, Felipão participou do primeiro jogo do Brasil após o pentacampeonato, na derrota para o Paraguai por 1 a 0, no Castelão. Depois, foi substituído por Zagallo, que comandou o time contra a Coreia do Sul, em novembro de 2002. Parreira, na partida seguinte, voltou à equipe. Com Felipão, o o time tornou-se a defesa mais vazada da história da seleção brasileira (14 gols) - o recorde durava 76 anos (11 gols em 1938).