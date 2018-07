Seleção da Alemanha só fará treinos leves até a final da Copa do Mundo

Após um dia de folga, a seleção da Alemanha começará na tarde desta quinta-feira a preparação para a final da Copa do Mundo, no domingo, contra a Argentina, no Maracanã. O trabalho, como sempre, não poderá ser assistido pelos jornalistas que fazem a cobertura da equipe, mas já se sabe que ele será muito leve. Até o dia da decisão, a ordem é clara: evitar qualquer tipo de desgaste desnecessário.

"Recuperação é o nome do jogo. Recuperação com R maiúsculo", disse Hansi Flick, auxiliar técnico da seleção alemã. "Cada jogador vai fazer um trabalho de acordo com a sua situação. Alguns vão treinar com bola, outros vão fazer apenas atividades físicas na bicicleta ergométrica."