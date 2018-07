Sem Falcao, Colômbia vacila e só empata com Senegal

BUENOS AIRES - A Colômbia deu a impressão de que conquistaria uma vitória fácil sobre o Senegal neste sábado à noite, em Buenos Aires, mas não conseguiu passar de um empate em amistoso de preparação para Copa. Após abrir 2 a 0 no placar no primeiro tempo, sofreu dois gols na etapa final e acabou ficando no 2 a 2 com a seleção africana.

O confronto foi realizado no Estádio Nuevo Gasómetro, na capital argentina, e contou com boa presença de público, mesmo com o fato de a seleção colombiana estar desfalcada de seu maior astro, o atacante Falcao Garcia, que se recupera de grave lesão e cuja condição para o Mundial ainda é uma incógnita.

Sem sua grande estrela à disposição, a Colômbia começou bem o jogo e abriu o placar aos 11 minutos, quando Teofilo Gutierrez recebeu uma bola escorada de cabeça após cruzamento da direita e, da pequena área, tocou de primeira para o gol. Já no final da etapa inicial, após rápido ataque pela direita, Carlos Bacca deu um corte em um defensor na grande área e chutou forte para as redes: 2 a 0.

No segundo tempo, porém, os senegaleses descontaram o placar logo aos 2 minutos. Moussa Konate foi lançado do lado esquerdo da grande área e chutou cruzado. A bola era defensável, mas o veterano goleiro Faryd Mondragón, de 42 anos, deixou a mesma passar por debaixo dos seus braços.

Convocado para a Copa de 1994, nos Estados Unidos, Mondragón pode se tornar o atleta mais velho a atuar em um Mundial. Para isso, basta que ele entre em campo em apenas uma partida no Brasil. O goleiro do Deportivo Cali, que vai completar 43 anos durante a competição, ultrapassaria o camaronês Roger Milla, que atuou em 1994 com 42 anos e 39 dias.

E o gol deu coragem ao time senegalês, que empatou o jogo já aos 7 minutos da etapa final. Cheikh N''Diaye recebeu pelo lado direito e arriscou forte chute cruzado de fora da área para marcar um golaço, desta vez sem chance de defesa para Mondragon.

A Colômbia integra o Grupo C da Copa e vai enfrentar a Grécia em sua estreia, em 14 de junho, no Mineirão, em Belo Horizonte. Em seguida, viaja a Brasília para encarar a Costa do Marfim no Mané Garrincha, no dia 19, e termina participação na primeira fase contra o Japão, em Cuiabá, na Arena Pantanal, no dia 24.