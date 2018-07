Sem surpresas, seleção holandesa confirma convocados para Copa

SÃO PAULO - O técnico Louis Van Gaal definiu neste sábado a lista dos 23 jogadores que disputarão a Copa do Mundo no Brasil pela Holanda. Remanescentes do vice-campeonato mundial de 2010, Sneijder, Kuyt, Robben, Van Persie, Huntelaar, De Jong e Vorm disputarão mais uma edição do torneio.

Van Gaal agora só poderá fazer alguma substituição em caso de lesão até 24 horas antes da estreia holandesa. Dos 30 convocados inicialmente, Rafael Van der Vaart já havia sido cortado por causa de uma lesão na panturrilha, portanto houve mais seis cortes.

A única opção menos esperada do treinador foi a pelo zagueiro Kongolo, de 20 anos. Van Aanholt era favorito para ser mantido na equipe, mas o defensor ficou de fora junto do goleiro Zoet e de quatro atletas da seleção sub-21 do país: o zagueiro Rekik, o volante Vilhena, o meia Boëtius e o atacante Promes. Além de Van der Vaart, a baixa mais sentida foi a do meia Strootman, o destaque da Roma na última temporada, mas que vai perder o Mundial por causa de uma lesão no joelho.

A Holanda enfrenta ainda neste sábado a seleção de Gana, na cidade holandesa de Roterdã. Será o segundo amistoso preparatório da equipe europeia antes do início da Copa. No primeiro teste, em 17 de maio, Van Persie fez gol no empate em 1 a 1 do time contra o Equador, em Amsterdã.

Os holandeses estreiam no torneio diante da atual campeã Espanha, em 13 de junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em seguida, enfrentam a Austrália seis dias depois, na Arena da Baixada, em Curitiba, e fecham participação na primeira fase contra o Chile, em 23 de junho, no Itaquerão, em São Paulo.