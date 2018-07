Sósia do papa Francisco anima último treino argentino para jogo

Um sósia do papa Francisco esteve em frente ao CT do Atlético Mineiro na manhã desta sexta-feira e foi o destaque da festa dos torcedores no último treino da Argentina antes da partida contra o Irã. A aparição foi completa, inclusive com um carro de passeio com o teto solar aberto que imitava o papamóvel. Além de dizer a todo momento "Habemus Copa", o sósia - um torcedor chamado Alfredo Rodríguez - lia profecias em voz alta. "Versículo 14 da minha bíblia: Argentina será campeã do mundo. Amanhã será 3 a 0 Argentina", dizia, em referência ao jogo que a seleção fará contra o Irã, neste sábado, no Mineirão.

As referências constantes ao papa Francisco feitas pelos torcedores não são totalmente despropositadas. O próprio elenco argentino gosta de reafirmar as ligações com o pontífice e instalou um enorme banner no interior da Cidade do Galo. A foto, que cobre toda a parede lateral na entrada no prédio, mostra um encontro de todos os jogadores com o papa Francisco no Vaticano. Estão lá Messi, Agüero, Mascherano e também o técnico Alejandro Sabella.