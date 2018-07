Técnico de Camarões diz que Brasil mereceu vencer em Brasília

Para o técnico de Camarões, o Brasil mereceu vencer o jogo desta segunda-feira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O alemão Volker Finke explicou, após perder por 4 a 1 pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo, que é preciso reconhecer o mérito da seleção brasileira.

"No primeiro tempo, nós jogamos bem, apesar de termos levado dois gols (ambos marcados por Neymar)", avaliou o treinador de Camarões. "É preciso reconhecer o mérito do Brasil, eles criaram várias chances graças à qualidade de seus jogadores. Por isso, mereceram vencer."

Assim, com a derrota desta segunda-feira, Camarões se despede da Copa do Mundo sem conquistar um ponto sequer - antes, perdeu também para Croácia e México. Mas Finke avisa que ainda é preciso tempo para fazer uma avaliação do que deu errado na campanha camaronesa no Brasil.

"Agora, é preciso tempo para analisar as razões da campanha que tivemos", disse o treinador alemão, ressaltando, porém, que viu pontos positivos na equipe de Camarões. "No primeiro tempo com a Croácia, assim como no primeiro tempo diante do Brasil, tivemos nossa melhor performance na Copa."