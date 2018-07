Técnico de Gana culpa jogadores por gols perdidos em derrota

O treinador de Gana, James Appiah, culpou os jogadores pela derrota para Portugal, nesta quinta-feira, em Brasília, e pela desclassificação da seleção da Copa do Mundo. Segundo ele, a equipe desperdiçou muito gols durante a competição e também contra os portugueses.

"Não há nada a fazer quando o time cria chances e não faz. Você não pode ser culpado por isso", disse o treinador, em entrevista após a derrota por 2 a 1, quando perguntado se continuará à frente da seleção de Gana. Appiah disse que planeja manter-se no cargo.

De acordo com o técnico, a cobrança feita pelos jogadores para o pagamento de prêmio pela participação da Copa e o desligamento dos meio-campistas Muntari e Boateng, ocorrido poucas horas antes do jogo com Portugal, podem ter afetado o elenco.

"Todos os técnicos gostam de ter os jogadores focados na partida. É lógico que eu não fiquei satisfeito. A situação não foi agradável", afirmou Appiah, para quem os jogadores estavam certos em cobrar o dinheiro, que, segundo ele, deveria ter sido pago antes da Copa.

O comportamento de Muntari e Boateng foi criticado pelo treinador, que admite, no entanto, voltar a chamá-los para a seleção caso seja necessário. "Foram questões disciplinares ocorridas dias atrás", disse Appiah, sem entrar em detalhes.