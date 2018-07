Técnico de Gana lamenta chances perdidas em empate

A seleção de Gana poderia ter conquistado um resultado histórico sobre a Alemanha, neste sábado, em Fortaleza, se não tivesse perdido tantas chances de gol, principalmente quando vencia por 2 a 1. Nos minutos finais da partida, que terminou empatada em 2 a 2, os ganeses também criaram boas oportunidades, mas falharam no último passe.

"A Alemanha é o melhor time do mundo e joga contra eles sempre vai ser difícil. Tivemos algumas oportunidades e infelizmente quando você está jogando contra um grande time se você não aproveitar as chances vai sempre passar por problemas", lamentou o técnico de Gana, James Appiah.

O treinador, porém, ficou satisfeito com a atuação do seu time, que não depende mais só de si para seguir na Copa do Mundo. Com um ponto em dois jogos, Gana precisa vencer Portugal na última rodada, quinta-feira, em Brasília, e torcer por uma combinação de resultados em EUA x Portugal, neste domingo, em Manaus, e Alemanha x EUA, quinta, em Recife.

"Ganenses têm uma mentalidade forte quando se trata de futebol, para lutar até o fim, independente do que acontecer. Jogar contra a Alemanha é difícil, especialmente quando você está atrás. Então você tem que ter os jogadores certos, com a mentalidade certa no campo", comentou.

Já o atacante André Ayew, que marcou o primeiro gol de Gana na partida, lamentou o resultado que complica a equipe que Copa sem deixar de ressaltar a dedicação do time. "Nós mostramos que somos uma nação no campo, mas estamos um pouco desapontados também porque perdemos pontos. Espero ainda estarmos vivos nesta Copa do Mundo. Nós fizemos um bom trabalho, representamos a nação", disse ele.