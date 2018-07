Thiago Silva e David Luiz admitem tirar lições do fiasco

Thiago Silva e David Luiz foram os últimos a deixar os vestiários do Mané Garrincha neste sábado. Quase duas horas depois do jogo, os dois saíram abatidos e com o discurso afinado. Na avaliação dos zagueiros o desastre na partida com a Alemanha se refletiu na decisão do terceiro lugar da Copa contra a Holanda, que derrotou o Brasil por 3 a 0. Elogiados no início do torneio, Thiago e David reconhecem que é preciso tirar lições da queda nas semifinais para dar um novo rumo à seleção brasileira.

"Concordo com o Felipão quando ele disse que foi uma pane que fez que tivesse o resultado contra a Alemanha. O jogo de hoje (sábado) é consequência do jogo passado, era difícil você se reerguer com uma derrota do jeito que foi. Continuaria dizendo que um jogo diante da Alemanha fez que a gente tivesse essa recaída", disse o capitão Thiago Silva.

David Luiz também seguiu a linha de pensamento de seu companheiro de defesa. "O duro golpe que a gente tomou contra a Alemanha, em um dia inexplicável, um dia que todo mundo ficou triste, sentiu emocionalmente, se refletiu no jogo com a Holanda. Hoje (sábado) a gente começa o jogo com muita vontade de dar o terceiro lugar para a nossa torcida e toma gol no começo. Aí já fica triste, fica emocionalmente desgastado. E não consegue reverter."

Quanto ao futuro e o que planejam para tentar reerguer a seleção, Thiago revelou que é preciso tirar lições, mas vai esperar voltar ao estado normal para refletir.

"Vou chegar em casa e tentar me desligar completamente do futebol. Refletir e tirar lição para o nosso futuro na seleção e para nossas vidas também. A nossa vida não acaba aqui. Acho que esse grupo tem totais condições de chegar em melhores condições que chegou aqui."

Reconhecendo que não vai ser fácil se recompor das derrotas na Copa, David Luiz diz que a hora é de ter os pés no chão. "Vou para casa sabendo tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Sou um privilegiado por tudo na minha vida. Temos de saber que não o que não nos mata nos deixa mais fortes. Saber que muitas pessoas passam inúmeras dificuldades bem maiores que as nossas e continuam lutando. Agora é ter os pés no chão, ver o que a gente fez de positivo e de negativo tentar melhorar sempre", contou David.

Os dois zagueiros tinham a expectativa de estar jogando neste domingo no Maracanã, mas como não conseguiram chegar ao Rio vão se recolher em suas casas com as famílias. "Não vou ver a final da Copa. Vou desligar tudo", disse Thiago Silva. "Eu vou assistir sim a final. O Brasil deu um show fora de campo. O País conseguiu ser campeão fora do campo", completou David.