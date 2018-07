Titular de última hora, De Guzman exalta seleção da Holanda

Titular de última hora neste sábado após a lesão sofrida por Sneijder no aquecimento para o jogo diante do Brasil, Jonathan De Guzman conseguiu substituir bem o ídolo holandês no Mané Garrincha, em Brasília, ajudando a sua seleção a vencer por 3 a 0 e conquistar o terceiro lugar da Copa do Mundo. Feliz com a boa impressão deixada pela Holanda, que fechou o Mundial de forma invicta, o meio-campista exaltou a boa campanha do time nacional.

"Foi o nosso último jogo na Copa do Mundo, e era a chance de ganhar uma medalha", disse De Guzman, em entrevista ao site da Fifa, na qual depois enfatizou: "Acho que fomos muito bem durante todo o torneio, e nas semifinais contra a Argentina qualquer um poderia ter se classificado. Hoje (sábado) foi a oportunidade de deixarmos o Brasil com um sentimento positivo. Conseguimos um pênalti logo cedo e saímos à frente. Acho que fomos muito bem como equipe".

A força coletiva da equipe holandesa também foi destacada pelo meia do Swansea. "Acho que durante todo o torneio nós crescemos juntos como equipe. Fora e dentro de campo, sempre trabalhamos para melhorar. Todos ajudaram um ao outro", disse.

Já Daley Blind, lateral que marcou o segundo gol da Holanda na vitória sobre o Brasil, ressaltou a força da nova geração do futebol holandês, que ajudou ídolos como Robben, Van Persie e Sneijder a brilhar na Copa de 2014. "Os jovens jogadores que temos são excepcionais. Eles são ótimos. Se alguém para de jogar, outro se levanta, e acho que vai ser sempre assim. Precisamos ver o que está no nosso futuro, mas espero que permaneçamos juntos", projetou.