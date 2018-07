Titulares são poupados e Paulinho treina com reservas da seleção

O primeiro treinamento da seleção brasileira na preparação para o jogo com o Chile, sábado, em Belo Horizonte, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, não contou com a participação de nove titulares. As exceções foram o volante Paulinho e o goleiro Julio Cesar que trabalharam ao lado dos reservas no campo 1 da Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Antes do início do treinamento, todos os jogadores da seleção desceram ao campo e confraternizaram, durante mais de 15 minutos, com 50 crianças de comunidades carentes da cidade, sobreviventes da tragédia que assolou Teresópolis em 2011, quando centenas de pessoas morreram, enquanto outras perderam suas casas e bens em um período de chuvas fortes.

Em seguida, porém, os jogadores de linha que atuaram por mais de 45 minutos na vitória por 4 a 1 sobre Camarões, na última segunda-feira, em Brasília, não permaneceram em campo e seguiram para a academia da Granja Comary, onde realizaram trabalhos regenerativos.

Enquanto isso, os reservas, reforçados por Paulinho e Julio Cesar, fizeram um trabalho técnico, em campo reduzido. Entre os participantes estava, evidentemente, Fernandinho. O volante entrou no intervalo da goleada de segunda-feira no Mané Garrincha, fez um gol e é forte candidato a ganhar uma chance na equipe titular, no lugar de Paulinho, a quem substituiu diante de Camarões.

Essa definição, porém, ficou para esta quinta-feira, quando a seleção volta a treinar na Granja Comary, em atividade marcada para as 13 horas, assim como aconteceu nesta quarta. A comissão técnica optou por esse horário por ser o mesmo da partida contra o Chile no Mineirão. Mas o início da adaptação ao horário, ao menos para nove titulares, ficou mesmo para esta quinta-feira, no último treinamento da equipe antes da viagem para Belo Horizonte.

No final da atividade, os titulares desceram ao campo e fizeram leves corridas, para delírio dos fãs que se aglomeravam em um alambrado próximo ao campo 2 do centro de treinamentos, agora mais difícil de ser invadido após a colocação de algumas grades no local. A exceção foi o zagueiro David Luiz, que não trabalhou no gramado. E, para encerrar mais um dia de atividades em Teresópolis, alguns jogadores treinaram finalizações.

Assim, agora a seleção só terá mais dois treinos na sua preparação para o jogo de sábado com o Chile, no Mineirão: o desta quinta-feira, em Teresópolis, e um na sexta-feira, já em Belo Horizonte, no SESC Venda Nova. E eles serão decisivos para a definição da escalação do Brasil para o confronto de sábado.