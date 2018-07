Torcedor se empolga, quebra TV e vídeo viraliza na internet

O paranaense Rafael Gambarim ficou famoso nas redes sociais neste fim de semana por causa de um vídeo em que ele aparece quebrando uma televisão por acidente. Empolgado com a disputa de pênaltis entre Brasil e Chile, ele dá um tapa na tela após o chileno Alexis Sánchez desperdiçar sua cobrança. O vídeo, postado pela sua tia, recebeu 57 mil compartilhamentos até esta segunda-feira, sem contar as inúmeras cópias que apareceram no Youtube.

De acordo com Gambarim, ele havia decidido ver a partida de sexta-feira no escritório, com dois primos. "Resolvi assistir meio isolado da família porque estava bastante tenso, e todo mundo lá já estava bastante nervoso". Mas o verdadeiro culpado da historia, diz ele, foi o jogador Alexis Sánches. "Ele tinha dado uma entrevista dizendo que era a hora do Chile, e ainda por cima fez um gol. Aí eu fiquei com birra dele", conta.

Sánchez foi o segundo chileno a bater o pênalti pelo time adversário, cobrança que parou nas mãos do goleiro Julio César. Empolgadíssimo, Gambarim comemorava quando a imagem do jogador apareceu novamente na tela. "Eu pensei: rapaz, é agora. Então eu dei uma soltada na mão. Não sabia que ia fazer um estrago desse". Com a imagem danificada, Gambarim e seus primos apenas puderam correr para a vizinha e ver o resto da disputa.

O pai do empresário foi quem cedeu a televisão, há cerca de um ano, e já pensando na Copa. Gambarim, entretanto, diz que, com toda a repercussão que o caso teve, ele nem ficou bravo. "Ele até veio me lembrar que sou reincidente, porque aos seis anos quebrei uma TV enquanto assistia Jáspion (série de TV japonesa famosa nos anos 80). Fiquei tão empolgado quando o vilão apareceu que derrubei a TV com um chute ou um soco."

"Claro que vou ter que repor", afirma Rafael. "Mas ainda não tive tempo de procurar outra". Além do trabalho, ele dá entrevistas desde o final de semana para a imprensa nacional e internacional, que também repercutiu sua 'comemoração'. Enquanto isso, a TV quebrada ainda está pendurada na parede e seu pai vai trazer outra para quebrar o galho.

O torcedor fanático, que assistiu a todos os jogos da Copa exceto a vitória da França sobre a Nigéria, nesta segunda, garante que continuará vendo os jogos no escritório. "A situação do Brasil ainda é muito tensa, vou continuar assistindo aqui no meu canto. Acho que deu sorte."

Confira o vídeo: