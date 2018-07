Torcida acredita que instabilidade emocional pode atrapalhar Brasil

Jogar uma Copa do Mundo no próprio país reúne diversos prós e contras. Apesar do apoio incondicional da torcida, a pressão sobre os jogadores para vencer o torneio, em casa, tem afetado alguns atletas. Em pesquisa realizada pelo Estado, 72% dos torcedores acreditam que a falta de estabilidade emocional pode atrapalhar a seleção brasileira no decorrer da competição.

Durante a partida contra o Chile, atletas e torcida passaram pelo momento mais complicado na Copa do Mundo até aqui. A vitória conquistada nos pênaltis fez diversos jogadores da equipe ficarem aos prantos, entre eles Julio Cesar, Thiago Silva e Neymar, após o fim da disputa.

Por meio das redes sociais, Thiago Silva justificou o comportamento e negou a falta de concentração e emocional abalado durante e ao fim da partida. "As pessoas julgam sem saber o que está acontecendo! Para quem falou que eu estava derrotado na foto sentado na bola, estavam muito enganados. Sou brasileiro e não desisto nunca! Apenas queria um momento meu para fazer minha oração", escreveu o capitão da seleção brasileira em seu perfil no Instagram.

O próximo duelo do Brasil acontece no dia 4 de julho, em Fortaleza, contra a equipe colombiana, que venceu todos os jogos e conta com o artilheiro da Copa do Mundo, James Rodriguez.

