Treinador afirma que Camarões quer salvar a reputação na Copa

Para a seleção de Camarões , só resta nesta Copa do Mundo a única alternativa possível para seleções em que apenas duas rodadas conheceram a eliminação: buscar uma despedida digna. É isso que o técnico da equipe, o alemão Volker Finke, entende ser a obrigação do grupo. E, segundo ele, os jogadores também se convenceram disso.

"Queremos mostrar um pouco mais a nossa cara. Vamos trabalhar para melhorar nossa reputação, a da equipe, dos jogadores e do futebol de Camarões'', disse o treinador neste domingo, em entrevista após o treino de reconhecimento do gramado do Estádio Nacional Mané Garrincha.