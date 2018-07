Treino da Holanda indica Kuyt na vaga do suspenso Van Persie

O treino de reconhecimento da Holanda na Arena Corinthians, neste domingo, indicou a volta de Dirk Kuyt ao time titular para o jogo desta segunda-feira, contra o Chile, pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo. O jogador de 33 anos defendeu a seleção nos dois últimos mundiais e treinou entre os titulares como o possível substituto de Van Persie, suspenso pelo segundo cartão amarelo.

Na entrevista coletiva antes do treino, o técnico Louis Van Gaal não quis confirmar o time, mas permitiu que os jornalistas acompanhassem todo o trabalho de reconhecimento do gramado do estádio em São Paulo. Durante esse período, dez jogadores do elenco treinaram separados e usaram coletes. O grupo fez trabalhos de troca de passes e depois se junto aos demais no rachão.

Kuyt foi titular na Copa de 2010, na África do Sul, e ainda não entrou em campo no Mundial no Brasil. O favorito para substituir Van Persie era Memphis Depay, de 20 anos, que atuou no segundo tempo contra a Austrália e marcou um dos gols na vitória por 3 a 2, no Beira-Rio.

Como a Holanda já está classificada, Van Gaal havia indicado que teria mudanças na escalação. Devem entrar no time, além de Kuyt, o atacante Lens e o volante Wijnaldum. Com isso, a provável equipe titular deve jogar com: Cillesen; Janmaat, De Vrij, Vlaar e Blind; De Jong, Wijnaldum e Sneijder; Robben, Lens e Kuyt.