Van Persie supera Messi e Neymar no Twitter

Nem Messi, nem Neymar. Muito menos Cristiano Ronaldo. No Twitter, o jogador mais falado no mundo, desde o início da Copa do Mundo, é o holandês Robin van Persie. E tem se comentado cada vez menos a respeito de protestos, greves e segurança. No dia seguinte à abertura da Copa, os três tópicos foram mencionados mais de 19 mil vezes mundialmente na rede social; anteontem, foram 4,1 mil menções, redução de 78,4%.

Até o início da rodada de ontem, quando, portanto, havia entrado em campo somente uma vez na Copa, Van Persie já liderava com sobra o ranking dos jogadores: 88 mil menções.

Ainda que atrás do holandês, Neymar, mencionado em 69,2 mil tuítes, aparecia à frente de Messi e Cristiano Ronaldo, respectivamente com 68,7 mil e 45,3 mil menções. Balotelli, Rooney, Eto’o, Suárez, Hazard e Yaya Touré completaram a lista dos dez mais falados.

Os dados fazem parte de monitoramento feito desde o início da Copa pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (DAPP/FGV) em parceria com a empresa britânica Brandwatch. Disponível no site dapp.fgv.br/mundial/, o levantamento considera todas as menções em inglês à Copa. Na próxima semana, será divulgada a análise dos tuítes em português.

O jogo mais falado, até o início da rodada de ontem, era a goleada da Alemanha sobre Portugal (4x0), com 157,3 mil menções, seguido por Inglaterra 1x2 Itália (108,3 mil), Espanha 1x5 Holanda (87,5 mil), Gana 1x2 EUA e Argentina 2x1 Bósnia, ambos com 73,4 mil menções. O empate do Brasil com o México em 0 a 0 aparece no sétimo lugar, com 52,4 mil tuítes.