Victor Ferraz se diz pronto para estrear no Santos pelo Brasileirão

Contratado no fim de junho, o lateral-direito Victor Ferraz foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira já sabendo que fará sua estreia com a camisa do Santos na próxima quinta-feira, logo em um clássico, com o Palmeiras, na Vila Belmiro. Apesar da difícil estreia, o lateral disse estar pronto para o desafio.

"Tive a felicidade de poder me adaptar, o grupo é bom, o entrosamento foi fácil. Com certeza estou pronto, lutei muito para chegar em um clube desse, não vou deixar a oportunidade escapar", disse Victor Ferraz, que veio do Coritiba sem custos.

O lateral terá a oportunidade de estrear direto como titular porque Cicinho vai cumprir suspensão no clássico, por ter levado o terceiro cartão amarelo antes da paralisação do Campeonato Brasileiro, no início de junho. "Estrear em um clássico aumenta o frio na barriga, mas estou feliz com a oportunidade, o Cicinho está suspenso e quero mostrar meu trabalho", disse.

Pronto para concorrer com o titular por uma vaga no time, Victor Ferraz apresentou suas credenciais. "Sou um lateral de apoio, tenho uma função mais defensiva, mas minha principal característica é dar assistência e fazer boas jogadas pela direita", afirmou.