Vidal diz que eliminar a seleção brasileira é 'sonho' dos chilenos

O volante chileno Arturo Vidal se pronunciou após a derrota diante da Holanda por 2 a 0, nesta segunda-feira, em São Paulo, e disse que está confiante para realizar o "sonho" de vencer o Brasil no próximo sábado, em Belo Horizonte, em uma das oitavas de final da Copa do Mundo.

"Vou jogar no sábado. Não perderia essa partida por nada neste mundo", afirmou o jogador, que foi poupado no duelo contra os holandeses por conta de uma pequena lesão e em função de um cartão amarelo, que poderia o tirar da fase de mata-mata. "Estou triste com o resultado porque jogamos muito melhor", completou, analisando o placar.

Destaque da Juventus, de Turim, Vidal tem o desejo de se vingar das eliminações nas mesmas oitavas de final do Brasil em cima do Chile em 1998, na França, e na Copa da África do Sul, em 2010.

"Vencer o Brasil? Esse é nosso sonho", destacou. "O Chile pode surpreender. Nós já ganhamos dos campeões mundiais, então podemos derrotar o Brasil", completou, relembrando a vitória de 2 a 0 sobre a Espanha, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial.

Brasil, como primeiro do Grupo A, e Chile, como segundo colocado do Grupo B, se enfrentam pelas oitavas de final no próximo sábado, às 13 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.