Vídeo mostra CEO da Match fugindo do Copacabana Palace

Veja o vídeo da segurança do Copacabana Palace que mostra o executivo da Match, Ray Whelan, deixando as instalações do hotel pela porta dos fundos. Whelan teve a prisão preventida novamente decretada pela justiça brasileira devido ao seu involvimento com a máfia ligada a venda de ingressos por cambistas na Copa do Mundo. Confira o vídeo:

Whelan aparece no fundo do vídeo, de camisa azul. A polícia chegou ao hotel por volta das 15h50, mas Whelan já havia deixado o recinto. Seus advogados prometem que o executivo vai se entregar ainda nesta quinta-feira, mas já avisaram que vão recorrer da decisão.