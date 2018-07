Volante Raúl Meireles diz que Portugal vai superar fase difícil

Portugal terá que encarar uma série de dificuldades no duelo decisivo contra os Estados Unidos, neste domingo, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Além de enfrentar um adversário motivado pela vitória por 2 a 1 sobre Gana na última segunda-feira, os portugueses terão que superar o desfalque de pelo menos quatro jogadores importantes para o plantel. O volante Raúl Meireles, no entanto, garantiu que o elenco "está habituado a momentos difíceis".

Com grave lesão na coxa, o lateral-esquerdo Fábio Coentrão está fora do Mundial. Além dele, Portugal não contará com o atacante Hugo Almeida e o goleiro Rui Patrício, com lesões menos sérias na coxa, e com o zagueiro Pepe, suspenso após expulsão contra a Alemanha, no qual os portugueses foram goleados por 4 a 0. Companheiro de Pepe na zaga, Bruno Alves sofre com problemas musculares e só terá a participação definida horas antes do jogo.

Raúl Meireles afirmou que os problemas não irão abalar o elenco português. "Já passamos por momentos iguais a este anteriormente. Todo o grupo está unido e empenhado em conquistar uma vitória amanhã (domingo). Não queremos ir para casa mais cedo", disse. Vale lembrar que Portugal só se classificou para a Copa do Mundo após duelo complicado contra a Suécia de Ibrahimovic, já na repescagem da eliminatória europeia.

Questionado sobre a condição física do colega e capitão da equipe, Cristiano Ronaldo, o volante foi taxativo. "Jogou contra a Alemanha, treina todos os dias. Está bem, é a única coisa que posso dizer". Raúl Meireles destacou que Portugal não espera que o atual melhor jogador do mundo resolva as partidas sozinhos, "pois os outros atletas também estão aqui para isso".

Para o jogador, o clima de Manaus, onde será disputada a partida, é mais uma dificuldade na lista que os portugueses terão que superar, mas neste caso o problema também afeta os americanos. "É uma situação tão complicada para nós quanto para os Estados Unidos", ponderou.