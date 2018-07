Zagueiro da Suíça revela não se preocupar com Karim Benzema Um dos principais atacantes do mundo na atualidade e maior nome da França na ausência de Ribéry, Karim Benzema não tira o sono de Steve von Bergen. O zagueiro suíço, que terá como missão neutralizar o camisa 10 no confronto entre as equipes nesta sexta, na Arena Fonte Nova, em Salvador, não parece estar muito preocupado com o adversário.