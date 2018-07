Zagueiro de Gana se machuca e preocupa para Copa

ROTERDÃ - Além de ter sido derrotada por 1 a 0 pela Holanda em amistoso realizado neste sábado, em Roterdã, a seleção de Gana terminou o confronto com uma nova preocupação para a Copa do Mundo. O zagueiro Jerry Akaminko sofreu uma lesão já nos acréscimos do segundo tempo e precisou deixar o campo de maca.

O defensor ganês se machucou ao cair de mal jeito no gramado e torcer o tornozelo esquerdo. Por causa do problema, que foi aparentemente sério por causa da expressão de dor do jogador, Mensha teve de entrar em campo para substituir o titular da zaga, impossibilitado de seguir atuando mesmo com o duelo muito próximo do seu fim.

Akaminko agora será submetido a exames que irão detectar a real gravidade de sua lesão, que poderá provocar o corte do atleta que defende o Eskisehirspor, da Turquia. O técnico Kwesi Appiah, porém, espera que o zagueiro se recupere a tempo de disputar o Mundial que será realizado no Brasil.

A seleção ganense irá integrar o Grupo G da Copa, que conta também com Alemanha, Portugal e Estados Unidos. A estreia dos africanos será diante dos norte-americanos, em 16 de junho, na Fonte Nova, em Salvador. Seis dias depois, eles terão pela frente os alemães, no Castelão, em Fortaleza, antes de terminarem a primeira fase do torneio diante dos portugueses, no dia 26, no Mané Garrincha, em Brasília.