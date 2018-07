Copa do Mundo, só uma grande festa Nesta sexta se completa um ano da abertura da Copa no Brasil e fica claro que era apenas uma grande festa, pois o Mundial não veio para mudar o transporte público, as cidades ou a realidade do País. É uma certeza que fica e que tem de ser aprendida para os Jogos Olímpicos. Eu não consigo aceitar que a modernização dos aeroportos, por exemplo, tem a ver com a Copa. Isso era necessário com ou sem ela.