Copa do Mundo de 2014 já tem 2,3 milhões de pedidos por ingresso

RIO - Em novo balanço divulgado no começo da tarde desta quarta-feira, durante entrevista coletiva no Rio, a Fifa revelou que, em pouco mais de 24 horas, já foram solicitados 2,3 milhões de ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2014. E a grande maioria dos pedidos vem do próprio Brasil, com 1,9 milhão, seguido de Argentina, com 207 mil, e dos Estados Unidos, com cerca de 50 mil.

A primeira fase de venda dos ingressos para a Copa foi aberta na manhã de terça-feira. Nesta etapa da comercialização, o torcedor deve manifestar o interesse na compra. Como o número de solicitações será maior do que a carga oferecida, a Fifa fará um sorteio entre todos os que tentaram adquirir as entradas para definir os contemplados - a ordem do pedido não interfere no sorteio.

O interesse deixou entusiasmado o diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil. “Tenho o prazer de dizer que, após 24 horas, já foram solicitados 2,3 milhões de ingressos. A grande maioria é do Brasil. Cerca de 1, 9 milhão. O que é normal. Os brasileiros já sabem onde a seleção vai jogar’’, disse Weil. “O segundo país é a Argentina. Depois são os Estados Unidos. Depois temos uma longa lista de outros países. Isso demonstra que as pessoas não querem simplesmente acompanhar sua seleção, mas sim acompanhar um jogo da Copa no Brasil.’’

Nesta primeira fase, os torcedores também não sabem quais seleções vão jogar naquela partida que estão solicitando a compra - os três jogos do Brasil na primeira fase da Copa, já previamente marcados, são a única exceção. Por enquanto, apenas Japão, Austrália, Irã e Coreia do Sul estão classificados para o Mundial, além do país-sede, e o sorteio dos grupos será realizado em dezembro.

No balanço divulgado nesta terça-feira, o jogo mais procurado pelos torcedores é o da abertura da Copa, marcada para o dia 12 de junho de 2014, no Itaquerão, em São Paulo, com 372 mil pedidos registrados. Depois, aparece a final da competição, prevista para 13 de julho, no Maracanã, no Rio, que já teve mais de 340 mil solicitações.