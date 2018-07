Copa do Mundo de 2014 já tem dez participantes definidos

SÃO PAULO - A Copa do Mundo de 2014 já tem 10 dos seus 32 participantes definidos após o encerramento de mais uma rodada das Eliminatórias. Na última terça-feira, o grupo de equipes classificadas aumentou, pois as seleções da Itália e Holanda, na Europa, Costa Rica e Estados Unidos, na Concacaf, e Argentina, na América do Sul, asseguraram presença no Mundial. Antes, apenas Japão, Austrália, Irã, Coreia do Sul e o país-sede Brasil estavam garantidos no torneio.

Na Europa, duas das 13 vagas destinadas ao continente já tem dono após as vitórias da Itália sobre a República Checa (2 a 1) e da Holanda diante de Andorra (2 a 0), garantindo a primeira colocação dos seus respectivos grupos. Em outubro, outras seis seleções europeias vão se classificar para a Copa de 2014 com o encerramento das chaves. Depois, oito dos nove melhores segundos colocados dos grupos vão disputar uma repescagem, marcada para novembro e em sistema mata-mata, para definir os outros quatro representantes europeus na Copa de 2014.

Os Estados Unidos se classificaram com a vitória por 2 a 0 sobre o México, enquanto a Costa Rica precisou apenas empatar por 1 a 1 com a Jamaica para faturar uma das vagas das Eliminatórias da Concacaf. Em outubro, uma terceira seleção vai obter sua classificação para a Copa com o encerramento do hexagonal final. Já o quarto colocado se garantirá em uma repescagem contra a Nova Zelândia, vencedora das Eliminatórias da Oceania, em confronto marcado para novembro.

A Argentina se tornou a primeira seleção classificada da América do Sul através das Eliminatórias - o Brasil, por ser o país-sede tem vaga garantida - ao golear o Paraguai por 5 a 2. As outras três vagas serão definidas em outubro, nas duas rodadas finais, do torneio classificatório. O quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas vai disputar uma repescagem, em novembro, contra a Jordânia, que avançou na repescagem da Ásia ao bater o Usbequistão em confronto definido apenas nos pênaltis. Em junho, as seleções do Japão, da Austrália, do Irã e da Coreia do Sul conquistaram as quatro vagas do torneio classificatório asiático.

Já a África é o único continente que ainda não definiu sequer um participante na Copa de 2014. Mas neste mês foram conhecidas todas as 10 seleções - algumas tinham se classificado anteriormente - que vão se enfrentar em sistema eliminatório, com jogos de ida e volta, em outubro e novembro, para definir os cinco representantes africanos no Mundial.

Certo é que a África do Sul, país-sede da última Copa, não virá ao Brasil no próximo ano, assim como a seleção do Paraguai, que participou das últimas quatro edições da competição. Sensação do futebol mundial, o meia Gareth Bale, adquirido pelo Real Madrid por mais de 90 milhões de euros na última janela de transferências, naquela que se tornou uma das mais caras negociações do futebol mundial, também não participará da Copa, pois a seleção de País de Gales já está eliminada das Eliminatórias.

Em outubro, é praticamente certo que Bélgica, Alemanha e Suíça, todas elas com cinco pontos de vantagem em seus grupos nas Eliminatórias Europeias, e a Colômbia passam a fazer parte do grupo de classificados. No próximo mês, aliás, já será possível conhecer 21 dos 32 participantes da Copa do Mundo de 2014: os quatro da Ásia, nove da Europa, três da Concacaf e quatro da América do Sul, além do Brasil. As outras 11 vagas serão definidas em novembro, sendo cinco da África, quatro da Europa e outras duas da repescagem mundial.