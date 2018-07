Copa do Mundo de 2014 no Brasil deve começar numa sexta-feira 13

SÃO PAULO - A Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil, deverá ter sua abertura marcada para uma sexta-feira 13, que, no credo popular, simboliza algo que comissão organizadora, governo e os brasileiros querem longe do evento: o azar.

A informação ainda não é oficial, porém é exibida no site Football Media Services (FMS), empresa que detém os direitos de transmissão da principal competição do futebol mundial.

No calendário de eventos comercializados pela FMS, a Copa do Mundo de 2014 está marcada para ser disputada de 13 de junho, que cairá em uma sexta-feira, até 13 de julho, será um domingo.

Outra grande competição organizada no Brasil teve sua disputa iniciada também em uma sexta-feira 13: os Jogos Pan-americanos de 2007. O evento, que foi alvo de muitas críticas pelo seu elevado custo e falhas na organização, promoveu sua cerimônia de abertura no dia 13 de julho, que caiu justamente em uma sexta-feira do ano de 2007.