Copa do Mundo de 2014 será de 12 de junho a 13 de julho

A Copa das Confederações, torneio preparatório para o Mundial que será realizado um ano antes, acontecerá de 15 a 30 de junho de 2013, disse o secretário-geral da entidade, Jerôme Valcke, em entrevista coletiva no Rio de Janeiro.

O dirigente acrescentou que as sedes da Copa das Confederações, que serão de quatro a seis entre as 12 sedes do Mundial, e as cidades dos jogos de abertura e da final da Copa do Mundo serão anunciadas em outubro.

"Ainda estamos trabalhando no calendário dos jogos e nas sedes, e isso será ratificado pelo comitê organizador da Copa do Mundo e o comitê executivo da Fifa em outubro", disse Valcke.

Segundo ele, a escolha das sedes da Copa das Confederações acontecerá de acordo com as cidades que estiverem prontas mais cedo. São Paulo e Natal, por exemplo, já foram descartadas pela Fifa para a competição, uma vez que foram as últimas a começar as obras de seus estádios.

A elite da Fifa está reunida no Rio de Janeiro para o sorteio das eliminatórias da Copa, que acontecerá no sábado, com um recorde de 203 seleções participantes.

No total serão disputados 824 jogos nas eliminatórias em todo o mundo, dos quais alguns já foram realizados. As eliminatórias vão se estender até novembro de 2013.

O Brasil, como país-sede, não jogará as eliminatórias, que na América do Sul são disputadas em formato de liga com todas as seleções se enfrentando duas vezes.

