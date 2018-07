Copa do Mundo de 2018 já tem 622 mil ingressos vendidos

Prestes a iniciar nova fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2018, a Fifa anunciou nesta terça-feira que 622.117 bilhetes já foram comercializados. A maior parte destes tíquetes, que ainda precisam ser confirmados com o pagamento, ficaram com torcedores russos.

Segundo a Fifa, os fãs locais detiveram 57% destes ingressos. Os restantes 43% ficaram com torcedores dos Estados Unidos, China, Alemanha, Brasil, Israel, Inglaterra, Finlândia, México e França. Ao todo foram solicitados 3.496.204 bilhetes nesta primeira fase da venda, entre os dias 1º e 12 de outubro.

Parte considerável destas compras foi desconsiderada por não cumprir as regras estabelecidas pela Fifa, como a quantidade máxima de quatro ingressos por comprador. Após estes descartes, a entidade fez sorteio, com presença de público, para definir quem seriam os contemplados.

A nova fase de vendas terá início na quinta-feira, com conclusão programada para o dia 28. Nesta etapa, as compras serão feitas de forma direta, sem a necessidade de fazer solicitação. A Fifa pede que os torcedores interessados agilizem as compras porque prevê forte demanda nesta quinta.

"Estamos surpreendidos pela resposta positiva da torcida russa e internacional. Com ainda poucas seleções a serem confirmadas na Copa, estamos esperando novamente forte demanda na quinta-feira", afirmou Falk Eller, chefe do departamento de ingressos.

Pela programação do departamento, os ingressos adquiridos nas duas primeiras fases de venda serão entregues aos compradores sem taxas, a poucas semanas do início do Mundial, marcado para junho do próximo ano. A Fifa prevê começar a entrega em abril ou maio.