Copa do Mundo é da Fifa, avisa cartola da entidade

ZURIQUE - A Copa do Mundo de 2014 é da Fifa e apenas "ocorre" no Brasil. O alerta é de um dos cartolas mais poderosos da entidade, o argentino Julio Grondona, vice-presidente da Fifa. Em declarações ao Estado, Grondona e outros executivos da entidade deixaram claro a irritação em relação ao comportamento do governo brasileiro e a demora na aprovação da Lei Geral da Copa.

"A Copa do Mundo é da Fifa. Ela apenas ocorre no Brasil", disse Grondona ao Estado. A declaração escancara o sentimento na entidade de que a tentativa do governo brasileiro de impor suas leis não vingará. Nos últimos meses, a quebra de braço entre o governo brasileiro e a Fifa acabou em uma crise sem precedentes, com o secretário-geral da entidade Jerome Valcke, chegando a sugerir que o Brasil deveria levar um "chute no traseiro".

Joseph Blatter, presidente da Fifa, realizou uma viagem de emergência ao Brasil, justamente para tentar fazer as pazes e estabelecer uma relação de trabalho direto entre o governo e a Fifa. Nesta quarta-feira, 28, em Zurique, Blatter irá relatar aos membros do Comitê Executivo da Fifa justamente os trabalhos diplomáticos dele para tentar superar a crise.

O novo presidente da CBF e do Comitê Organizador Local, José Maria Marin, desembarcou ontem em Zurique e garantiu que o Brasil vai cumprir as determinações da Fifa " no devido tempo "e que será um acordo que respeitará os interesses do Brasil e da Fifa. "Eu estou tranquilo", disse. Já a Fifa se queixa de que a aprovação da lei está cinco anos atrasada.

Marin abre a possibilidade para que a questão da autorização da bebida nos estádios seja deixada para cada um dos doze estados e não exclui nem mesmo uma Medida Provisória. O novo presidente, porém, insiste que a aprovação de leis não é uma responsabilidade do COL, mas dos governos.

Já Marco Polo Del Nero, novo representante do Brasil na Fifa, se colocou à disposição para mediar um eventual reatamento das relações entre a Fifa e o governo brasileiro, depois dos meses de crise entre Blatter e Ricardo Teixeira. Mas insistiu que Teixeira não o disse nada do mal-estar entre ele e Blatter e resistiu em dar qualquer opinião sobre a reforma da Fifa para acabar com a corrupção na entidade.

Mas o sentimento dos cartolas da Fifa era de preocupação e de insistência de que a Fifa não irá ceder em suas exigências comerciais, como a venda de bebidas. "O que a Fifa exige (em seus acordos) não é um capricho", declarou Grondona, presidente da Associação de Futebol da Argentina e um velho aliado de Ricardo Teixeira. O argentino, apesar de seus 80 anos, é ainda a pessoa que controla as finanças da entidade.

Grondona conta que foi ele que, em 2007, convenceu o restante da Fifa a sequer votar pela candidatura brasileira e dar o direito de sediar a Copa por aclamação. " A Colômbia apareceu querendo ser candidata. Mas nós a afastamos. Você acha que foi por qual razão ? Para ajudar o Brasil", disse, insinuando que agora está na hora de o governo retribuir.

Debilidade. Enquanto o argentino é direto em seu alerta, outros apontam que a crise na lei geral da Copa pode estar relacionada com a debilidade política de Dilma Rousseff diante do Congresso e de sua base aliada. "Qual é o poder real da presidente do Brasil? "questionou o argelino Mohamed Raouraoua, membro do Comitê Executivo da Fifa. "A Fifa está muito preocupada. Não parece que o governo está colocando todo seu peso no evento", disse.