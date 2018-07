Copa do Mundo entra na reta final com choques de estilos de jogo

A Copa do Mundo da Rússia segue afunilando e seguindo para seu fim a cada dia que passa. Com isso, seleções de diferentes escolas e estilos de jogo começam a se enfrentar em jogos decisivos, fazendo assim com que a diferença entre vencer e voltar para casa possivelmente esteja nos detalhes e nas características de cada uma.

O Brasil, por exemplo, encara a Bélgica na quartas de final. De um lado, a seleção comandada pelo técnico Tite coloca à prova sua sólida defesa, que sofreu apenas um gol na competição até o momento. Do outro lado, o time europeu, que entrou na competição como um dos favoritos a conquistar a taça, precisa consolidar seu ataque, que tem sido o mais efetivo até então. Além disso, os belgas devem se preocupar em anular Neymar, que depois das eliminação de Cristiano Ronaldo e Messi, tomou conta dos holofotes do Mundial.