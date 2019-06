Copa do Mundo feminina gera aumento na procura pelo álbum de figurinhas

O início da Copa do Mundo feminina de futebol esquentou as vendas do álbum de figurinhas oficial do torneio. A publicação foi lançada no fim de abril, mas com o pontapé inicial nas partidas na França, a procura pelos cromos aumentou consideravelmente. Tanto que em alguns lugares já está difícil encontrar os pacotinhos.

"Estamos sentindo uma procura maior nestes últimos dias e estamos torcendo muito para isto. Mas não é por um pensamento comercial, e sim porque somos um termômetro do engajamento do público", explicou Vilson Manfrinati, da divisão de esportes da Panini Brasil, lembrando que haverá na sede da empresa, na quinta-feira, um evento pra os colaboradores para torcer para o Brasil contra a Austrália, pela segunda rodada do Mundial.

O álbum da Copa feminina está chamando a atenção principalmente do público feminino e o principal argumento é que, se muita gente coleciona a publicação do torneio masculino, como foi o da Rússia em 2018, por que não colecionar também o torneio das mulheres que está sendo disputado na França.

Comparativamente, o álbum da Copa feminina é menor que o da masculina porque são apenas 24 seleções no torneio, contra 32 que jogaram na Rússia. São 480 cromos no total, sendo 36 especiais, em uma publicação de 56 páginas. Em cada seleção estão 17 jogadoras, um escudo e uma foto da equipe.

Além das páginas das seleções, incluindo o Brasil de Marta, Formiga e Cristiane, o álbum traz figurinhas dos estádios e cidades das partidas, dados históricos e curiosidades sobre o torneio. Cada pacotinho com cinco figurinhas custa R$ 2,50 e o livro ilustrado no formato brochura sai por R$ 8,90.

Além do álbum da Copa do Mundo feminina de futebol, a Panini lançou também o álbum da Copa América, que será disputada no Brasil, e uma publicação histórica sobre o Flamengo, que trata dos mais de 100 anos do clube carioca. Este material, inclusive, foi um grande sucesso e por causa da grande procura, muitos locais ficaram sem as figurinhas. A empresa já avisou que está trabalhando para repor os estoques.