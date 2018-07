Copa do Mundo já tem mais de 1,5 milhão de ingressos solicitados

A oito dias de terminar a primeira fase das vendas de ingressos para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a Fifa informou nesta quarta-feira que mais de 1,5 milhão de entradas já foram solicitadas. Os bilhetes começaram a ser comercializados em 14 de setembro. Nessa primeira etapa de vendas, os pedidos de ingressos podem ser feitos até as 6 horas (de Brasília) de 14 de outubro.

Segundo a Fifa, 70% dos ingressos adquiridos até agora foram comprados por torcedores russos. Entre os 30% restantes, Brasil, México, Argentina, Estados Unidos, Alemanha, Colômbia, China, Israel e Inglaterra estão entre os países com o maior número de torcedores que solicitaram ingressos. O jogo de abertura, com mais de 90 mil ingressos solicitados, e a grande final, com 132 mil, foram os duelos que mais atraíram procura.

Nesta etapa, os torcedores solicitam as entradas, que, em caso de maior disponibilidade do que procura, como já é o caso da grande final, serão sorteadas, sem importar a ordem em que foram pedidos os ingressos. As respostas sobre as solicitações serão dadas até 16 de novembro.

A entidade máxima do futebol informou que os ingressos começarão a ser enviados a partir de abril de 2018 até as semanas que antecedem o início da Copa do Mundo. Os pedidos de ingressos só podem ser feitos no site da Fifa (www.fifa.com/tickets). Os torcedores podem se inscrever para ingressos individuais, para um estádio específico ou ingresso para acompanhar a seleção de sua escolha nesta fase.

Os ingressos mais baratos, para a fase de grupos, custam US$ 105 (R$ 326). Os mais caros, para a final, são de US$ 1.100 (R$ 3.420). As vendas serão divididas em três fases: a atual, que termina 12 de outubro; uma segunda, que começa depois do sorteio das seleções, em 1° de dezembro e a última, que terá início em 18 de julho e acaba em 15 de julho.