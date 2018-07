Copa do Mundo já tem mais de 3 milhões de pedidos de ingressos

ZURIQUE - A Fifa revelou nesta sexta-feira que recebeu mais de 3 milhões de solicitações de ingressos para a Copa do Mundo na segunda fase de venda das entradas, que se encerrará na próxima quinta-feira. De acordo com a entidade, aproximadamente 700 mil pedidos foram feitos de fora do Brasil.

Nesta etapa da venda de ingressos, o momento da solicitação não faz diferença, pois todos os pedidos feitos desde o começo do período de venda serão reunidas e participarão de um sorteio quando eles superarem o número de entradas disponíveis. E os pedidos podem ser feitos para 62 dos 64 jogos da Copa - as exceções são a partida de abertura e a final.

O sorteio eletrônico dos ingressos será feito no próximo mês e terá a participação de representantes da Caixa Econômica Federal e do Ministério do Esporte, além de um tabelião público. Os solicitantes serão informados do êxito dos seus pedidos até o dia 11 de março pela Fifa. Assim, o começo do próximo período de vendas foi marcado pela entidade para 12 de março.

A Fifa também reiterou nesta sexta-feira que os torcedores que desejarem receber ingressos em casa e já tiveram entradas efetivamente adquiridas tem apenas até a próxima quinta-feira para selecionar esse método de entrega na conta de ingressos no site da entidade. Já a retirada das entradas começará em abril, quando serão abertos os Centros de Distribuição de Ingressos da Fifa nas sedes.