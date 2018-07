Copa do Mundo já teve partida com duas mil pessoas nas arquibancadas

SÃO PAULO - Estádios lotados e grande concorrência em busca de ingressos. O cenário nem sempre fez parte da história da Copa do Mundo. Até a sétima edição do torneio - no Chile, em 1962 -, muitos jogos da competição receberam poucos torcedores. Entre os dez piores públicos da história da competição, três são válidos pelo Mundial de 1930. Duas partidas da edição de 1962 estão na lista. As Copas de 1934 (Itália), 1954 (Suíça) e 1958 (Suécia) também têm registro de partidas com pouco público.

No Brasil, em 1950, dois jogos estão entre os confrontos de baixo interesse. Suíça e México, por exemplo, se enfrentaram em Porto Alegre sob os olhares de apenas 3.580 torcedores. Em Belo Horizonte, 5.284 espectadores assistiram à vitória do Uruguai sobre a Bolívia por 8 a 0.

Os números do ranking são oficiais e estão à disposição no site oficial da Fifa. A entidade, inclusive, traz alguns números diferentes dos divulgados há tempos por algumas publicações. A partida entre Romênia e Peru, cujo suposto público de 300 pessoas era conhecido como o pior de todas as Copas, foi acompanhada, na verdade, por 2.549 torcedores.

OS PIORES PÚBLICOS DAS COPAS

1.º Chile 1 x 0 França: 2.000

Jogo do Grupo 1 da Copa de 1930

Estádio Centenário, em Montevidéu

2.º Romênia 3 x 1 Peru : 2.549

Jogo do Grupo 3 da Copa de 1930

Estádio Pocitos, em Montevidéu

3.º País de Gales 2 x 1 Hungria: 2.823

Jogo-desempate do Grupo 3 da Copa de 1958

Estádio Malmö, em Malmö

4.º Alemanha 2 x 1 Suécia: 3.000

Quartas de final da Copa de 1934

Estádio San Siro, em Milão

5.º Suíça 2 x 1 México: 3.580

Jogo do Grupo 1 da Copa de 1950

Estádio Eucaliptos, em Porto Alegre

6.º Turquia 7 x 0 Coreia do Sul: 4.000

Jogo do Grupo 2 da Copa de 1954

Estádio Charmilles, em Genebra

7.º França 4 x 1 México: 4.444

Jogo do Grupo 1 da Copa de 1930

Estádio Pocitos, em Montevidéu

8.º Uruguai 8 x 0 Bolívia: 5.284

Jogo do Grupo 4 da Copa de 1950

Estádio Independência, em Belo Horizonte

9.º Inglaterra 0 x 0 Bulgária: 5.700

Jogo do Grupo 4 da Copa de 1962

Estádio Braden, em Rancágua

10.º Tchecoslováquia 3 x 1 Iugoslávia: 5.890

Semifinal da Copa de 1962

Estádio Sausalito, em Viña del Mar