Copa do Mundo não seduz autores da literatura de cordel

Na terra da literatura de cordel, escritores evitam embarcar na onda do Mundial e nenhuma publicação no Ceará foi feita sobre Felipão, Neymar ou a Copa de 2014. Enquanto são lançados diversos produtos com a temática da seleção, a tradicional forma de contar histórias no Nordeste ignora o torneio. “Não existe o interesse”, explica o cordelista Paiva Neves.

Ele lembra que é bem menos comum hoje em dia fazer o “cordel de acontecido”, pois esses relatos podem ser feitos por jornais, rádio, televisão e internet. “Isso era comum no final do século 19 até metade do século 20. Era um cordel que supria o espaço dos jornais, que não chegavam até as regiões mais remotas. Falava de alguma enchente, ou briga de coronéis, e exercia fascínio mesmo chegando meses depois do acontecido”, diz.

Em alguns momentos, como a morte de algum artista famoso, esse tipo de cordel é lançado, mas nem sempre tem boas vendas. Quando foi lançado "A Chegada de Michael Jackson ao Portão Celestial", houve muita procura, mas porque o texto foi feito de forma cômica. “Um mês depois, fica velho”, diz Paiva Neves. Já quando o cordelista Klévisson Viana fez um sobre a morte do ator José Wilker, o interesse foi bem menor.

Klévisson já sentiu na pele a dificuldade de lidar com o leitor-torcedor. A pedido de um amigo, produziu uma publicação sobre o Ceará, famoso clube de futebol local. “Meu amigo queria imprimir dez mil, eu disse que achava muito, rodamos apenas três mil. Ele até ficou bravo comigo. Aproveitamos um clássico contra o Fortaleza para apresentar ao público, mas não vendeu nada. Está tudo lá em casa e se for contar acho que já tem mais de três mil. Deu até cria”, brinca.

Os autores são unânimes em dizer que quem gosta de futebol não lê livros de cordel. Tanto que os escritores produziram muito pouca coisa sobre o futebol em forma de cordel. Existe um para o Ceará, outro para o Fortaleza e o que chega mais perto dos Mundiais é um cordel que conta a história do Brasil nas Copas.

O cordelista Paulo de Tarso escreveu "Os Cães Ladram e a Caravana Passa", após a conquista do pentacampeonato em 2002. “Eu fiz a partir de uma charge de jornal. Desde então, acho que nada mais foi lançado. Se o Brasil ganhar este ano, posso atualizar a história ou até fazer um novo texto”, diz.

Na opinião dos escritores, a temática do futebol gera muito pouco interesse em comparação a clássicos do cordel brasileiro, como "O Romance do Pavão Misterioso", "A Chegada de Lampião no Inferno" e "Proezas de João Grilo". Paiva Neves cita outros que têm boa vendagem: a versão em cordel do "Manifesto Comunista", a "Gramática em Cordel" e o engraçado "O Último Macho do Mundo". “Alguns deles fazem parte do ‘cordel de gracejo’, que é cômico e usa o linguajar cearense”, afirma.

O termo cordel surgiu no anos 1960. Antes, era chamado de romance, folheto ou verso. “O cordel é um estilo literário. É contado principalmente em seis ou sete versos metrificados, com regras próprias. Uma marca importante é que a história precisa ter começo, meio e fim. Há a falsa impressão de que ele precisa ser produzido no formato de folhetinhos, mas não é só isso”, resume Paiva Neves.

Folclore. O radialista cultural Paulo Macedo conhece bem algumas histórias que se tornaram célebres na literatura de cordel. Uma delas é sobre o Seu Lunga, um senhor que vive em Juazeiro do Norte e que já foi tema de diversas publicações, que exaltam seu mau humor característico. Com tanta fama, ele virou personagem do folclore nordestino.

“Certa vez, uma pessoas chegou em sua oficina e perguntou se ele tinha determinado parafuso. Ele ficou um tempão procurando, até que achou em meio a milhares de outros dentro de uma lata. Pediu R$ 10 pelo parafuso, até pelo trabalho que teve, mas a pessoa quis pechinchar. Então ele pegou o parafuso, jogou na lata novamente e disse: ‘se você achar é de graça’. Ele é desse jeito mesmo”, conta Macedo. Klévisson brinca com a situação. “Na realidade, 5% das anedotas são reais, o resto o pessoal inventa”, comenta.

Ele tem na ponta da língua algumas histórias sobre futebol que bem poderiam virar tema de livros de cordel. “Lá em Juazeiro do Norte tinha um técnico, o Praxedes. Ele tinha um goleiro muito bom, mas que era baixinho. O reserva era mais alto, só que não inspirava confiança. Então ele ficou matutando sobre o que poderia fazer na final, quem ele deveria escalar. Até que foi à noite no estádio e serrou 20 centímetros das duas traves, diminuindo o tamanho delas”, lembra.

No Ceará, a literatura de cordel mostra uma efervescência com temas curiosos do cotidiano. Mas o período da Copa não está sendo muito promissor para atrair os torcedores de futebol e até os estrangeiros que estão em grande número em Fortaleza. “Os turistas que vêm de outros países possuem uma dificuldade na leitura, então eles acabam não comprando os livros de cordel”, conclui Paiva Neves, ciente de que grande mesmo é a procura por camisas amarelas.