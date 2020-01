Copa do Nordeste 2020: tabela, grupos, onde assistir e mais informações

Principal competição da região, a Copa do Nordeste começa sua fase de grupos nesta terça-feira, com a partida entre Imperatriz-MA x CRB, às 19h (horário de Brasília). A competição terá como um dos atrativos, o fato de ter aumentado o valor da premiação em comparação ao ano passado. O atual campeão Fortaleza, de Rogério Ceni, não terá vida fácil diante dos outros 15 times que tentam ocupar o seu lugar.

A Copa do Nordeste teve uma fase preliminar, disputada no ano passado, onde saíram quatro clubes que se juntaram a outros 12 para formarem dois grupos com oito times cada. Como aconteceu nos últimos anos, o campeão terá direito a entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2021. O Estado destaca as principais informações da competição.

Grupos da Copa do Nordeste 2020

Serão dois grupos.

Grupo A: ABC-RN, Bahia, Botafogo-PB, CRB-AL, Fortaleza, Freipaulistano-SE, River-PI e Sport.

ABC-RN, Bahia, Botafogo-PB, CRB-AL, Fortaleza, Freipaulistano-SE, River-PI e Sport. Grupo B: América-RN, Ceará, Confiança-SE, CSA-AL, Imperatriz-MA, Náutico, Santa Cruz e Vitória.

Transmissão

A competição terá transmissão pelo SBT Nordeste e Fox Sports na TV fechada e também será possível assistir pela plataforma de streaming Live FC e a organização da competição irá exibir 12 jogos gratuitos no Youtube.

Tabela da Copa do Nordeste 2020

Confira a tabela completa da Copa do Nordeste

Os outros jogos da primeira rodada são:

Quinta-feira

Náutico x River

Sábado

Santa Cruz x Bahia

Vitória x Fortaleza

CSA x Sport

América-RN x Botafogo

Confiança x ABC

Ceará x Freipaulistano

Lista de campeões da Copa do Nordeste

Vitória-BA: 4 (1997, 1999, 2003 e 2010)

4 (1997, 1999, 2003 e 2010) Bahia-BA: 3 (2001, 2002 e 2017)

3 (2001, 2002 e 2017) Sport-PE: 3 (1994, 2000 e 2014)

3 (1994, 2000 e 2014) Fortaleza-CE : 1 (2019)

: 1 (2019) Sampaio Correa-MA : 1 (2018)

: 1 (2018) Santa Cruz-PE : 2016)

: 2016) Ceará-CE : 1 (2015)

: 1 (2015) Campinense-PB : 1 (2013)

: 1 (2013) América-RN: 1 (1998)

Regulamento da Copa do Nordeste

A fase preliminar foi disputada por oito equipes, que se enfrentaram em um confronto de mata-mata, para definir quatro classificados que foram para a fase de grupos. São dois grupos com oito times cada. Times do Grupo A enfrentam os do Grupo B em turno único. Os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final.

Os confrontos das quartas serão: 1º A x 4º B, 2º A x 3º B, 1º B contra o 4º B e o 2º B x 3º B. Os classificados se enfrentam na semifinal, também em jogos mata-mata e os dois melhores decidem a competição. Os jogos serão em turno único.

Valores de premiação da Copa do Nordeste

Os valores de premiação da Copa do Nordeste variam de acordo com o pote que os clubes foram colocados antes da competição. O valor total de prêmio pode ser de até R$ 3,8 milhões e tem como fonte as cotas de televisão.

Campeão: R$ 1 milhão

R$ 1 milhão Vice-campeão: R$ 500 mil

R$ 500 mil Classificados para a semifinal: R$ 375 mil

R$ 375 mil Classificados para as quartas de final : R$ 300 mil

: R$ 300 mil Times do Pote 1 (Bahia, Ceará, Sport e Vitória): R$ 2,2 milhões pela disputa na fase de grupos.

R$ 2,2 milhões pela disputa na fase de grupos. Pote 2 (Fortaleza, Náutico, Santa Cruz e CRB): R$ 1,7 milhão.

R$ 1,7 milhão. Pote 3 (Botafogo-PB, ABC, CSA e América-RN): R$ 1,5 milhão

R$ 1,5 milhão Pote 4 (River, Freipaulistano, Confiança e Imperatriz): R$ 775 mil.

R$ 775 mil. Times que disputaram a fase preliminar (CRB-AL, Juazeirense-BA, Sampaio Corrêa-MA, Campinense-PB, Náutico-PE, Altos-PI, ABC-RN e Confiança-SE): R$ 50 mil

Relembre como foi o jogo do título do Fortaleza, no ano passado