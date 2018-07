Copa do Nordeste cresce e terá 20 times em 2015

A novidade é a inclusão de times de Maranhão e Piauí, o que faz com que os nove estados do Nordeste sejam representados. Assim, mais quatro times tradicionais estarão na Copa do Nordeste do ano que vem: Sampaio Corrêa, Moto Club, River e Piauí.

"Agora sim, a Copa do Nordeste será totalmente nordestina. A entrada do Maranhão e do Piauí vai valorizar ainda mais a competição, que já é um sucesso em todo o País", comenta Ednaldo Rodrigues, presidente da FBF, que se diz o responsável pela ideia.

Com 20 clubes, a Copa do Nordeste vai ter cinco grupos de quatro times, com o primeiro colocado de cada chave avançando às quartas de final junto com as três equipes de melhor índice técnico. O campeão tem vaga teoricamente na Copa Sul-Americana - disputa a competição se não estiver nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Vão disputar a próxima edição da Copa do Nordeste: Bahia, Vitória, Serrano (Bahia), Sport, Náutico, Salgueiro (Pernambuco), Ceará, Fortaleza (Ceará), Coruripe, CRB (Alagoas), Botafogo-PB, Campinense (Paraíba), América-RN, Globo (Rio Grande do Norte), Confiança, Socorrense (Sergipe).

Por campanhas ruins em seus estaduais neste ano, não vão estar na Copa do Nordeste do ano que vem clubes tradicionais como o ABC (Rio Grande do Norte), Santa Cruz (Pernambuco) e CSA (Alagoas), além de Icasa (Ceará) e ASA (Alagoas), que disputaram a Série B diversas vezes nos últimos anos.