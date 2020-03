Copa do Nordeste é suspensa por tempo indeterminado por causa do coronavírus

Depois de suspender todas as competições nacionais de futebol por tempo indeterminado por causa da pandemia de coronavírus, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aceitou a deliberação da Associação de Clubes de Futebol do Nordeste e também decretou a suspensão da Copa do Nordeste, sem data para retorno.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

O torneio reúne 16 equipes da região Nordeste do Brasil, como Bahia e Vitória, Ceará e Fortaleza, Náutico, Sport e Santa Cruz, entre outras. A competição estava na primeira fase, faltando uma rodada para terminar. Depois seriam realizados os confrontos de mata-mata. Na reunião dos clubes, alguns queriam que pelo menos a oitava rodada fosse disputada com portões fechados, mas isso acabou não ocorrendo.

Segundo a CBF, as federações estaduais da região Nordeste já foram comunicadas da suspensão. "A CBF segue em permanente monitoramento, unindo esforços para que o país e o esporte superem o grande desafio em relação à pandemia, torcendo para que, o quanto antes, possamos voltar à normalidade", disse a entidade.

Na edição deste ano da Copa do Nordeste, o Fortaleza faz a melhor campanha, com 14 pontos em sete rodadas, o mesmo número do Bahia. Ambos estão no grupo A. Já a outra chave é liderada pelo Confiança, que tem 13 pontos, assim como o Vitória. Depois da oitava rodada, seriam disputadas as quartas de final, semifinal e decisão do torneio.