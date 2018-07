Copa do Nordeste ganha álbum de figurinhas com as 16 equipes

SÃO PAULO - O principal torneio disputado no nordeste brasileiro terá mais um atrativo a partir do próximo dia 11. A Panini lançará o primeiro álbum de figurinhas oficial da Copa do Nordeste. O produto poderá ser encontrado nos sete estados da região nordeste que disputam o torneio - Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pernambuco, Ceará e Paraíba -, além das capitais de São Paulo e Rio de Janeiro.

"É a primeira vez que a Copa do Nordeste é retratada em álbum de figurinhas, o que representa a grande força do futebol nordestino e a paixão de seus torcedores, conhecidos pela tradição em lotar estádios gerando as maiores médias de público em relação a outras competições país afora", disse o diretor presidente da Panini, José Eduardo Severo Martins.

A publicação reúne em 40 páginas mais de 290 figurinhas dos 16 times que participam do torneio. O álbum traz também figurinhas especiais com brilho metálico (escudos) e em pvc com transparências (mascotes e uniformes). O preço sugerido da revista será de R$ 4,90. O envelope com quatro cromos, por sua vez, sairá por R$ 0,80.

No último dia 23, a Panini divulgou a capa do álbum oficial da Copa do Mundo. No entanto, ainda não há data definida para o lançamento, pois a empresa aguarda a definição relação dos jogadores das 32 seleções do torneio. A Panini pretende distribuir, em todo o mundo, 8,5 milhões de álbuns.